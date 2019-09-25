Çiçeğinin kilosu 100, yağının kilosu 5 bin avrodan alıcı buluyor Haberi

-Zambak soğanlarını belle sökmesi, soğanının çevresindeki yavruları alması

-Toprağa diktiği yavru soğanları göstermesi

-Masa üzerindeki minik zambak soğanları

-Fikret Aydemir, röp



( TOKAT ) TOKAT



- Tokat’ta nesli tükenme tehlikesi altına olan akzambak çiçeğini çoğaltan Fikret Aydmir, akzambağın çiçeği, yağı, poleni ve soğanın para ettiğini söyledi.



Akzambaklar şehri Tokat’ta, nesli tükenme tehlikesi altına olan akzambak çiçeği bağ ve bahçelerde çoğaltılıyor. Zambak çiçekleri ise soğanından polenine, poleninden yağına kadar para ediyor. Yağı ilaç sanayinde, poleni boya sektöründe yaprakları parfüm sanayinde değerlendiriliyor. Sonbahar mevsiminde ise akzambakların soğanından yavru alma işlemi yapılarak çoğaltılıyor. Elde edilen küçük zambak soğanları 2 liradan satılıyor. Bir sezon geçtikten sonra soğanlar çiçek açacak olgunluğa ulaşıyor. Soğanından yavru alarak çoğaltıyor Akdeğirmen Mahallesindeki bahçesinde emekli olduktan sonra hobi olarak başladığı akzambak üretimini ticari hale dönüştüren Fikret Aydemir (61) gelen talebi karşılamakta güçlük çektiklerini söyledi.



Haziran ayında çiçek döneminde hasat yaptıkları zambakların polenini ayrı çiçeklerini ayrı sattıklarını ifade eden Aydemir, bu günlerde de yavru alma döneminin başladığını söyledi.



Zambakların soğanlarını sökerek yavru aldıklarını ifade eden Aydemir, “Akzambaklara yoğun bir ilgi var. Üniversiteler, belediyeler, tarım müdürlükleri istiyor, taleplerini karşılamaya çalışıyoruz. Geçen sene 5-10 bin arasında yavru aldık. Bu sene bereketli bir yıl oldu 40-50 bin arasında yavru aldık” dedi.

Soğanından çiçeğine para ediyor Akzambakların çiçeğinin soğanından çiçeğine para ettiğini ifade eden Aydemir, “Çiçeklerin yavru soğanlarının 2 liradan, büyük anaçlarını ise 20 liradan satıyoruz. Çiçeğinin kilosu ise 100-140 liradan, poleni ve yağı 5 bin Avro’dan gidiyor. Bir şekilde bu karlı bir kazanç. Evinde bahçesi olana tavsiye ediyorum. Evinde balkonda saksıda yetiştirip çiçeğinden reçel yapabilirler. Çok fazla bakımı, masrafı yok, karlı bir iş” diye konuştu.

Yurt içinde birçok ilden gelen talebi yetiştirmekte zorlandıklarını ifade eden Aydemir, her geçen yıl akzambaklara olan talebin arttığını sözlerine ekledi. (Nİ-GF-

