CHP’lilerden ortak ‘fındık’ açıklaması

-- Basın açıklaması öncesi detaylar

-- Fikri Bilge basın metnini okuması ve detaylar

-- Canan Kaftancıoğlu röp

-- Son detaylar



( GİRESUN )- Fındık Bölgesi Milletvekilleri ve CHP İl Başkanları Giresun’da fındık fiyatları için basın açıklaması yaptı GİRESUN



- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) fındık bölgesi milletvekilleri ve İl Başkanları ile CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Giresun’un Piraziz ilçesinde bir araya gelerek fındık konusunda ortak basın açıklaması düzenlediler. Basın açıklamasına CHP Giresun İl Başkanı Fikri Bilge, Ordu İl Başkanı Yusuf Furtun, Samsun İl Başkanı Mehmet Kundak ile aslen Ordulu olan İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğulu, Milletvekilleri Necati Tığlı, Mustafa Adıgüzel ve Emine Gülizar Emecan katıldı.

Ortak hazırlanan metni Giresun İl Başkanı Fikri Bilge okudu. Yapılan açıklamada yeni sezonun hasat zamanının yaklaştığını vurgu yapılarak fiyatların biran evvel açıklanması gerektiği vurgulandı. Metni okuyan Bilge, “Fındık üreticisi umutsuzluk, çaresizlik ve belirsizlik içerisinde AK Parti hükumetinin fındık alım fiyatını açıklamasını beklemektedir. AK Parti hükumeti geçen sezon verilen tüm sözlere rağmen fındık fiyatlarını hamsinin çıktığı dönemde yani Kasım ayında açıklamıştır. Üretici zarara uğratılmıştır. Türkiye 2019 yılı fındık sezonuna stoksuz girmektedir. TMO depolarında bulunan son stok fındığı 18 liradan satmış ancak geçtiğimiz hafta içinde fiyatlar birden bire 12 liraya düşmüştür” ifadelerini kullandı. 2019 yılı fındık maliyet hesabı 16 lira bandında olduğunu kaydeden Bilge, “20 lira altında yapılacak fiyat açıklamasını asla kabul etmiyoruz. Dünya fındık üretiminin yüzde 70’ini Türkiye karşılamaktadır. Fındığı üreten bizsek fiyatı belirleyen de biz olmalıyız” şeklinde konuştu.

Okunan ortak metnin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 1989 yılına kadar Ordu’da yaşadığını kaydederek gelinen 30 yıllık sürede fındık üreticisinin geldiği noktayı gördüğünde üzüldüğünü söyledi.





