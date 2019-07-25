Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
CHP’lilerden ortak ‘fındık’ açıklaması

CHP’lilerden ortak ‘fındık’ açıklaması

- Fındık bahçesi ve fındık detayları

Umutsuzluk Basın Açıklaması Gesi Basın Mensupları 

-- Basın açıklaması öncesi detaylar
-- Fikri Bilge basın metnini okuması ve detaylar
-- Canan Kaftancıoğlu röp
-- Son detaylar

( GİRESUN )- Fındık Bölgesi Milletvekilleri ve CHP İl Başkanları Giresun’da fındık fiyatları için basın açıklaması yaptı GİRESUN

- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) fındık bölgesi milletvekilleri ve İl Başkanları ile CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Giresun’un Piraziz ilçesinde bir araya gelerek fındık konusunda ortak basın açıklaması düzenlediler. Basın açıklamasına CHP Giresun İl Başkanı Fikri Bilge, Ordu İl Başkanı Yusuf Furtun, Samsun İl Başkanı Mehmet Kundak ile aslen Ordulu olan İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğulu, Milletvekilleri Necati Tığlı, Mustafa Adıgüzel ve Emine Gülizar Emecan katıldı.
Ortak hazırlanan metni Giresun İl Başkanı Fikri Bilge okudu. Yapılan açıklamada yeni sezonun hasat zamanının yaklaştığını vurgu yapılarak fiyatların biran evvel açıklanması gerektiği vurgulandı. Metni okuyan Bilge, “Fındık üreticisi umutsuzluk, çaresizlik ve belirsizlik içerisinde AK Parti hükumetinin fındık alım fiyatını açıklamasını beklemektedir. AK Parti hükumeti geçen sezon verilen tüm sözlere rağmen fındık fiyatlarını hamsinin çıktığı dönemde yani Kasım ayında açıklamıştır. Üretici zarara uğratılmıştır. Türkiye 2019 yılı fındık sezonuna stoksuz girmektedir. TMO depolarında bulunan son stok fındığı 18 liradan satmış ancak geçtiğimiz hafta içinde fiyatlar birden bire 12 liraya düşmüştür” ifadelerini kullandı. 2019 yılı fındık maliyet hesabı 16 lira bandında olduğunu kaydeden Bilge, “20 lira altında yapılacak fiyat açıklamasını asla kabul etmiyoruz. Dünya fındık üretiminin yüzde 70’ini Türkiye karşılamaktadır. Fındığı üreten bizsek fiyatı belirleyen de biz olmalıyız” şeklinde konuştu.
Okunan ortak metnin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 1989 yılına kadar Ordu’da yaşadığını kaydederek gelinen 30 yıllık sürede fındık üreticisinin geldiği noktayı gördüğünde üzüldüğünü söyledi.


İlgili Foto Galeriler
Türkiyenin İkinci Sondaj Gemisi Yavuz Yola ÇıktıTürkiyenin İkinci Sondaj Gemisi Yavuz Yola Çıktı
Türk Firma Dünya Liderine işi ÖğretecekTürk Firma Dünya Liderine işi Öğretecek
Başkentte Tanzim Satış Noktalarına Yoğun İlgiBaşkentte Tanzim Satış Noktalarına Yoğun İlgi
Hüdaverdi Steak & Izgara Sizi Ete DoyuracakHüdaverdi Steak & Izgara Sizi Ete Doyuracak
Yerli Bomba Atarlar Kışla YolundaYerli Bomba Atarlar Kışla Yolunda
Akçakoca'da Balıkçılar Karadeniz'den 40 Ton Palamutla DöndüAkçakoca'da Balıkçılar Karadeniz'den 40 Ton Palamutla Döndü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı