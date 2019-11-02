Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: 'Vatandaşımız konutu kaç liradan alıp satıyorsa aynı değerden tapuda göstersin' İzle
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları
( ANKARA ) Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Vatandaşımız konutu kaç liradan alıp satıyorsa aynı değerden tapuda göstersin"Bakan Kurum:- "Konut alım satımında tapu kadastro fiyat belirleyemez. Gerçek değer üzerinden tapu devrinin yapılması için meclisimiz çalışıyor"
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