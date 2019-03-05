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05 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
Cenevre Otomobil Fuarı kapılarını araladı - CENEVRE Haberi

Cenevre Otomobil Fuarı kapılarını araladı - CENEVRE Haberi

- Fuardan görüntüler - Dünya genelinden yaklaşık 10 bin gazeteciye bugün kapılarını açan fuar, 7 - 17 Mart'ta ziyaret edilebilecekCENEVRE (AA) - Dünyanın en önemli ve prestijli otomobil fuarlarından kabul edilen, 89. Cenevre Otomobil Fuarı, kapılarını basın mensuplarına açtı.İsviçre'nin Cenevre kentindeki Palexpo Sergi Merkezi'nde düzenlenen ve bine yakın otomobilin sergileneceği fuarın, bugün ve yarın dünya genelinden yaklaşık 10 bin gazeteciye ev sahipliği yapması bekleniyor.Dünyanın en hızlı ve en pahalı otomobillerinin görücüye çıktığı 110 bin metrekarelik fuar alanında, firmalar 220 stantta en son teknolojik ürünlerini tanıtma imkanı bulacak.Yeni model ve konsept otomobillerin yaklaşık 700 bin ziyaretçinin beğenisine sunulacağı fuar, 7 - 17 Mart'ta ziyaretçileri ağırlayacak.Fuarın giriş ücreti yetişkinler için 16, çocuklar için de 9 İsviçre frangı olarak belirlenirken, ziyaretçilerin yarısının yurt dışından gelmesi bekleniyor.Jaguar'ın tam elektrikli SUV modeli I - PACE, dün 23 ülkeden 60 basın mensubunun oylarıyla "Yılın Otomobili" seçilmişti.Fuar Başkanı Turrettini, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Fuar, 650 bin ziyaretçi ve 180'den fazla katılımcı firma ile İsviçre'deki en önemli etkinlik. Dolayısıyla gerek Cenevre , gerekse bölge ekonomisi için çok önemli." ifadesini kullanmıştı.İlk kez 1905 yılında başlayan ve 1924'te uluslararası fuar kabul edilen 89. Cenevre Otomobil Fuarı'nda Türk firmaları da yerini alacak.Fuarda, otomobil dönüşüm sektöründe faaliyet gösteren Türk firmaları DizaynVip ve Okçu da geçen yılın ardından bu yıl da lüks araç tasarımlarını tüketicilerin beğenisine sunacak.

Yurt Dışı Ziyaretçiler Uluslararası İsviçre Frangı Basın Mensupları 

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