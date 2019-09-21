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21 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
'Çeltik hasadı'nda hedef 350 ton...Hasat havadan görüntülendi İzle

'Çeltik hasadı'nda hedef 350 ton...Hasat havadan görüntülendi İzle

Çeltik tarlasından drone detayları

Hastalık Tarım Muhabir Gübre Erimli 

-Biçerdöverin hasat yapması
-Mehmet Gömeç'in hasat yapması
-Çeltikten detaylar
-Çeltiğin kurutulması

( KARABÜK -ÖZEL) "Çeltik hasadı"nda hedef 350 ton...Hasat havadan görüntülendi- Karabük'te yaklaşık 500 dekar alanda ekimi yapılan Osmancık çeltiğinin hasadı başladı KARABÜK

- Karabük'te yaklaşık 500 dekar alanda ekimi yapılan Osmancık çeltiğinin hasadı başlarken, hasat sonunda 500 dekarda 350 ton ürün bekleniyor.Karabük'ün en büyük çeltik yetiştiricisi olan Halit Gömeç tarafından 106 bölgede 300 dekar alanda çeltik ekimi yapıldı. Ekimi eski usullerle yapılan çeltiğin hasadı ise biçerdöverle yapılıyor. Son yıllarda tarımda makineleşmenin hızla artmasıyla biçerdöverle hasadı yapılan pirincin kurutma işlemi de Karabük'te ilk olan 10 ton kapasiteli 'tahıl kurutma ve temizleme makinesi' ile yapılıyor.Çiftçi Halit Gömeç, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, 38 yıldır bu işi yaptıklarını söyledi.

Karabük'te bu işin pek bilinmediğini ifade eden Gömeç, "Karabük'te halk pirinç ekimini bilmiyor, sadece civar köyler biliyor. Rekoltede bu yıl geçtiğimiz yıla göre yüzde 30 verim kaybı var. Aşırı bir hastalık, yaprak başak yanıklığı var. Geçtiğimiz yıl 700-800 dekarda ürün alırken, bu yıl 500-550 dekarda ürün alacağız, tahminimiz böyle. Bu sene yaklaşık kendi alanımız olan 300 dekarda biz 150-180 ton ürün bekliyoruz. Toplamda ise beklentimiz 350 ton civarında " dedi.
Nisan ayında toprağı hazırlayarak ekim sürecinin başladığını anlatan Gömeç, şunları kaydetti:"Traktörlerle toprak hazırlığı yapıyoruz. Ardında su veriyoruz. Bir ay sürüyor. Daha sonra tohum atıyoruz. 120-130 günde olgunlaşıyor. Zaman zaman ilaçlama da gübreleme yapıyoruz. 15 Eylül'den sonra da hasadı başlıyor."Geçen yıla göre ürün verimliliğinde azalma olduğunu aktaran Gömeç, "Ürün, geçtiğimiz yıl 200 tonun üzerindeydi. Hava şartları iyiydi, bu yıl geceleri çok soğuk gitti. Başaktaki hastalık nedeniyle döl tutunamadı, san oldu" diye konuştu.

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