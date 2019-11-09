Çavuşoğlu: 'Yapmamız gereken bölge içi ticareti artırmak' - ANTALYA
Çavuşoğlu: "Yapmamız gereken bölge içi ticareti artırmak" - ANTALYA - Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 24. Bakanlar Konseyi Toplantısından görüntüler - Katılımcılardan görüntüler - Bakan Çavuşoğlu'nun konuşmasıANTALYA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ev sahipliğinde, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 24. Bakanlar Konseyi Toplantısı başladı. (1)
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