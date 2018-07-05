Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Temmuz 2018 Perşembe günü yayınlandı
CarrefourSA yaz sezonuna hazır - MUĞLA İzle

CarrefourSA yaz sezonuna hazır - MUĞLA İzle

- Marketin dış görüntüleri - Marketin içerisinde reyonlardan detaylar - CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu ile röportajCarrefourSA yaz sezonuna hazır - CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu: - "Son bir yılda Ege ve Akdeniz bölgelerinde 26 market açılışı ve 27 market tadilatıyla 53 marketimizi yenileyerek yaz sezonu için hazırladık"MUĞLA (AA) - CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, son bir yılda Ege ve Akdeniz bölgelerinde yaz sezonu için 53 marketi yenilediklerini bildirdi.Sabancı Holding ve Carrefour iştiraki CarrefourSA, Bodrum'un Yalıkavak Mahallesi'ndeki bin 100 metrekare alana sahip süpermarketini yeni konseptiyle, düzenlediği yaza merhaba etkinliğiyle hizmete açtı.CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu ve CarrefourSA SGM Satış Genel Müdür Yardımcısı Ayten Engin Erçevik ile icra kurulunun katılımıyla gerçekleştirilen etkinliğe, Bodrumlular da yoğun ilgi gösterdi.CarrefourSA Genel Müdürü Kartallıoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Yalıkavak süpermarketinin konseptini yenileyerek tüketicilerle buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

İş ya da tatil amacıyla bu bölgeleri tercih eden müşterilerin, alışveriş alışkanlıklarını gittikleri yerde de sürdürmek istediklerini vurgulayan Kartallıoğlu, şunları kaydetti:"Son bir yılda Ege ve Akdeniz bölgelerinde 26 market açılışı ve 27 market tadilatıyla 53 marketimizi yenileyerek yaz sezonu için hazırladık. Bu bölgeler, sanayi ve turizm alanında farklı dinamiklere sahip, yaz aylarında nüfusun artışa geçtiği önemli merkezler haline gelmektedir. CarrefourSA olarak daha fazla müşterimize ulaşabilmek için yatırımlarımıza hız verdik. Bu sayede tüketicilerimiz CarrefourSA mağazalarına daha kolay ulaşabilir ve alışkın oldukları CarrefourSA ürün ve hizmet kalitesine kolayca erişebilmektedir."CarrefourSA Satış Genel Müdür Yardımcısı Ayten Engin Erçevik de yaz aylarında tatil amacıyla yer değiştiren müşterilere, ihtiyaç duydukları ürün ve hizmetleri en iyi şekilde ulaştırmaya devam edeceklerini ifade etti.

Alışkanlık Alışveriş Süpermarket Konsept Market Açılışı 

İlgili Foto Galeriler
Renault TREZOR 2016'nın En Güzel Konsept Otomobili seçildiRenault TREZOR 2016'nın En Güzel Konsept Otomobili seçildi
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Star Wars Güç Uyanıyor'un Özel GösterimiStar Wars Güç Uyanıyor'un Özel Gösterimi
Pascal Nouma böyle görüntülendiPascal Nouma böyle görüntülendi
En Havalı Konsept OtomobillerEn Havalı Konsept Otomobiller
Elinde Poşetlerle Görüntülenince UtandıElinde Poşetlerle Görüntülenince Utandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı