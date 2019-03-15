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15 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Canikli: 'Firmaların iflas etmelerine müsaade etmeyeceğiz' - HATAY Haberi

Canikli: 'Firmaların iflas etmelerine müsaade etmeyeceğiz' - HATAY Haberi

Canikli: "Firmaların iflas etmelerine müsaade etmeyeceğiz" - HATAY - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli'nin protokolde oturması - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Canikli'nin konuşması - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Canikli'ye plaket takdiminin yapılmasıHATAY (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, "Firma bazlı geçici olarak sıkıntı yaşayanları bulacağız ve problemlerini anında çözeceğiz. Bunların kesinlikle üretimden çekilmelerine iflas etmelerine müsaade etmeyeceğiz." dedi.
Canikli, Antakya Erol Bilecik Konferans Salonu'nda iş insanlarıyla bir araya geldi.Burada bir konuşma yapan Canikli, ziyaretlerinin amacının Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, sanayi bölgelerinde üretim yapan firmalardan piyasalarda son dönemlerde yaşanan çalkantı ve dalgalanmalar nedeniyle olumsuz etkilenme ihtimali olanlar varsa, onlara hemen müdahale etmek olduğunu belirtti.
Ziyaretlerinde firmalarla görüşeceğini aktaran Canikli, şunları kaydetti:"Üretim firmalarımızı tespit etmek ve onların bu sorunlarına anında müdahale ederek gidermek amacıyla buradayım. Bugüne kadar uygulanan formatların dışında bir format olacak. Genelde bizim ekonomide teşvik yöntemlerimiz merkezi bir mantıkla yürütülür. Bu doğrudur aslında. Ama bu genel düzenlemelerin mikro bazda çok yerine ulaşamadığını, bir başka ifade ile bazı firmaların bu teşvike ulaşmada sıkıntı yaşayabildiklerini gördük ve tespit ettik."Canikli, 2017 yılındaki Hatay ziyaretinde de reel sektör başta olmak üzere, firmaların sorunlarını yerinde tespit etmek üzere geldiğini hatırlattı.O ziyarette üretim yapan güçlü firmaların bazılarının finansa erişimde yaşadıkları sıkıntı nedeniyle potansiyellerini tam olarak kullanamadıklarını gördüklerini kaydeden Canikli, şöyle devam etti:"Bazı firmalarımız isteme konusunda çok istekli olamayabiliyorlar. Bu aslında bir erdem. Ancak onların problemlerinin de kendilerinin bu tereddütlü yaklaşımları nedeniyle ulaşamama problemlerini de devlet olarak bizim çözmemiz gerekiyor. Biz onları bulacağız. Bu ziyaretin temel amaçlarından bir tanesi de bu. Esas itibarıyla firma bazlı geçici olarak sıkıntı yaşayanları bulacağız ve anında problemlerini çözeceğiz. Bunların kesinlikle üretimden çekilmelerine iflas etmelerine müsade etmeyeceğiz. Bunun için tek bir şartımız var. Firmanın karlı olması gerekiyor. En azından kredisi varsa kredi ana para ve faizini ödeyecek kadar kar, fon oluşturabilmesi gerekiyor. Bunu oluşturamıyorsa böyle bir kapasitesi yoksa o firmaya siz ilave destek sağladığınızda bu eksinin büyümesi anlamına gelir. Ekonomi için de yük olur."Canikli, konuşmasının ardından basına kapalı gerçekleşen toplantıda firmaların sorun ve önerilerini dinledi.Toplantıya, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ali Yanmaz, AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı İbrahim Güler, Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin ile çok sayıda iş insanı katıldı.

Sanayi Bölgeleri Toplantı İş İnsanları Piyasalar Forma 

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