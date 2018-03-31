Çanakkale için ilk öğrenci kafilesi yola çıktı - ANKARA Haberi
- Detaylar - Havaalanından detaylar - ATO Başkanı Baran'ın konuşması - Öğrencilerin Çanakkale gezisinden genel ve detay görüntüler - ATO Başkanı Baran: - "Bu yıl göndereceğimiz 3 bin 265 öğrenciyle birlikte, 14 yılda toplam 35 bini aşkın öğrencimizi Türk tarihinin en önemli zafer destanının yazıldığı Çanakkale'ye göndermiş olacağız" - "Biz Çanakkale ruhunu, bu milli şuuru ve duruşu muhafaza ettikçe devletimize ve milletimize yönelen her tehdidi Allah'ın izniyle bertaraf ederiz"ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Odasının (ATO) Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle bu yıl 14'üncüsünü düzenlediği Çanakkale Eğitim Gezisi kapsamında 100 kişilik ilk öğrenci kafilesi yola çıktı.ATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, kafile için Esenboğa Havalimanı'nda uğurlama töreni düzenlendi. ATO Başkanı Gürsel Baran, törende yaptığı konuşmada, Çanakkale Zaferi'nin üzerinden 103 yıl geçtiğini, Türkiye'nin istiklal ve istikbal mücadelesinin devam ettiğini belirtti. "Biz Çanakkale ruhunu, bu milli şuuru ve duruşu muhafaza ettikçe devletimize ve milletimize yönelen her tehdidi Allah'ın izniyle bertaraf ederiz." ifadesini kullanan Baran, şunları kaydetti:"Türk milleti Çanakkale'de nasıl bir millet olduğunu gösterdi. 15 Temmuz'da yine bu millet dışarıdan bu ülkenin satın alınamayacağını ve ele geçilemeyeceğini hain FETÖ terör örgütüne karşı göstermiş oldu. Çanakkale'de o günün kahramanı 250 kiloluk mermiyi taşıyan Seyit Onbaşı idi, 15 Temmuz'da Astsubay Ömer Halisdemir idi, şimdi de Afrin'de Mehmetçiğimiz büyük bir başarıyla mücadele veriyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın her zaman söylediği gibi hiçbir ülkenin toprağında gözümüz yok ama sınırlarımızın güvenliği için terör örgütleriyle ve onların arkasındaki güçlerle mücadele ediyoruz." Ankara 'nın farklı ilçelerinden ortaokul ve lise öğrencileri için 2005 yılından bu yana Çanakkale Eğitim Gezisi düzenledikleri belirten Baran, "Bu yıl göndereceğimiz 3 bin 265 öğrenciyle birlikte, 14 yılda toplam 35 bini aşkın öğrencimizi Türk tarihinin en önemli zafer destanının yazıldığı Çanakkale'ye göndermiş olacağız." ifadesini kullandı.Gezinin amacının Çanakkale ruhunu gençlere aşılamak olduğunu vurgulayan Baran, Türk Hava Yollarının verdiği destekle öğrencileri bu yıl ilk kez uçakla göndereceklerini bildirdi.Baran, amaçlarının Çanakkale'yi sadece tarih kitaplarında okutulan ders olmaktan çıkartıp o ruhu gençlerin içine nakşetmek olduğunu, o gün Çanakkale'de göğsünü siper eden şehitlere borçlu olunduğunu düşündükleri için bu geziyi düzenlediklerini kaydetti. - Seymen gösterisiyle uğurlandılarUğurlama töreninde, okullar arası halk oyunları yarışmasında lise kategorisinde birinci olan Suzan - Mehmet Gönç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Seymen Ekibi gösteri sundu.Çanakkale Eğitim Gezisi'ne katılan öğrencilere ATO'nun yayınladığı "Kırk Soruda Çanakkale Muharebeleri" kitabı hediye edildi.Çanakkale'ye gönderilen ilk kafilede, Misket Ortaokulu, Ata Ortaokulu, Batuhan Ortaokulu, Derbent İmam Hatip Ortaokulu, Şehitler Ortaokulu, Rotary Yeşiltepe Ortaokulu, Osman Yüksel Serdengeçti İmam Hatip Ortaokulu ve Ahmet Kabaklı Ortaokulu öğrencileri yer aldı.ATO, 13 yılda toplam 32 bin öğrenciyi Çanakkale'ye gönderdi. Bu yıl gönderilecek 3 bin 265 öğrenciyle birlikte bu rakamın 35 bini geçmesi bekleniyor.