Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Çalışma Genel Müdürü Önder'den asgari ücret açıklaması İzle

Çalışma Genel Müdürü Önder'den asgari ücret açıklaması İzle

Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder konuşması

Misyon Toplantı Asgari Ücret Hükümet Basın Mensupları 

-Toplantıdan detaylar
-Genel ve detay

( ANKARA ) - Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder: - "Bu ayın sonuna kadar gerekli bütün çalışmaları yapıp, hiçbir şeyi gözden kaçırmadan iyi bir asgari ücret rakamı sunmayı umuyoruz" ANKARA

- Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısı yapıldı. Toplantıda hükümeti temsil eden Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, "Bu ayın sonuna kadar gerekli bütün çalışmaları yapıp, elimizden gelen her şeyi yapıp, hiçbir şeyi gözden kaçırmadan iyi bir asgari ücret rakamı sunmayı umuyoruz" dedi.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2019 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek için ilk toplantısını geçtiğimiz hafta Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında Bakan Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında yapmıştı. Komisyon ikinci toplantısını bugün Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ev sahipliğinde Genel Sekreter Akansel Koç'un katılımı ile gerçekleştirdi. Toplantıda hükümet tarafını Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, işçi tarafını ise Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat ve beraberindeki heyetler temsil etti. Toplantı öncesi basın mensuplarına açıklamada bulunan Çalışma Genel Müdürü Önder, ikinci ve üçüncü toplantıların sosyal taraflarda yapıldığını anımsatarak, bu yıl ilk olarak TİSK'te gerçekleştirdiklerini belirtti.
Toplantıda tarafların dinlenileceğini aktaran Önder, "Hükümet tarafı olarak Ticaret Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığından içinde bulunduğumuz yılda meydana gelen ekonomik ve sosyal gelişmeler ve önümüzdeki yıl hedeflerinize ilişkin sunum dinleyeceğiz. TÜİK'in de böyle bir çalışması var ama bugüne yetiştirememişler, gelecek hafta yapacağımız TÜRK-İŞ sahipliğindeki toplantıda o raporun sunumunu da alacağız" şeklinde konuştu.
Asgari Ücret Komisyonunun bağımsız bir komisyon olduğunun altını çizen Önder, toplantının geri kalan kısmının kanun gereği gizli gerçekleştirileceğini ifade ederek, "Bu ayın sonuna kadar gerekli bütün çalışmaları yapıp, elimizden gelen her şeyi yapıp, hiçbir şeyi gözden kaçırmadan iyi bir asgari ücret rakamı sunmayı umuyoruz. Biliyorsunuz bu seferki toplantımızda ilk defa işçi tarafımızdan da kadın bir üyemiz var. Bundan da hemcinsim olarak mutluluk duyuyorum. Arkadaşımızı da tekrar dinleyeceğiz. Çıkacak sonucun tüm ülkemize, ekonomimize, asgari ücretlilerimize ve tüm çalışanlarımıza hayırlar getirmesini diliyorum" dedi.
Toplantı basına kapalı devam etti.
İlgili Foto Galeriler
AK Parti Referandum KampanyasıAK Parti Referandum Kampanyası
Kurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin AçıklamaKurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin Açıklama
Hüdaverdi Steak & Izgara Sizi Ete DoyuracakHüdaverdi Steak & Izgara Sizi Ete Doyuracak
Yerli Bomba Atarlar Kışla YolundaYerli Bomba Atarlar Kışla Yolunda
Akçakoca'da Balıkçılar Karadeniz'den 40 Ton Palamutla DöndüAkçakoca'da Balıkçılar Karadeniz'den 40 Ton Palamutla Döndü
Balıkçılar Vira Bismillah Dedi Kasalar Hamsiyle DolduBalıkçılar Vira Bismillah Dedi Kasalar Hamsiyle Doldu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı