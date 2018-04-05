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05 Nisan 2018 Perşembe günü yayınlandı
Bursa Türkiye'nin ikinci 'gastronomi şehri' oluyor

Bursa Türkiye'nin ikinci 'gastronomi şehri' oluyor

Bursa Valisi İzzettin Küçük Konuşma

Tron Astronomi Lyon Teknoloji Helal 

-Hastavuk Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Aydemir röportaj
-Fuar Detay
-Kurdele Kesimi

( BURSA -HD)- Gıda ve Sağlıklı Beslenme Fuarı kapılarını açtı- Dünyanın 26 ülkesine tavuk ihracatı yapan 'Hastavuk' fuara damga vurdu- Bursa'dan Japonya'ya tavuk ihracatı BURSA

- Bursa'da 1.'si düzenlenen Gıda ve Sağlıklı Beslenme Fuarı kapılarını açtı. Vali İzzettin Küçük, Bursa'nın Türkiye'nin ikinci gastronomi şehri olacağını söyledi.

Merinos AKKM'de gerçekleşen Gıda ve Sağlıklı Beslenme Fuarı ilgi gördü. Fuarın açılışında konuşan Vali İzzettin Küçük, "Gıdanın önemi hiçbir zaman azalmayacak ve artarak devam edecek. Gıda bakımından zengin ülkeler ve fakir ülkeler birbirleriyle sürekli bir mücadele ve gerginlik içerisinde olmaya devam edecek. Dünya siyasetini belirleyecek en önemli unsurlardan biri gıda olacak" dedi.
Türkiye'nin tek gastronomi şehri olan Gaziantep'i örnek gösteren Küçük, "Ama o büyüklerimizin hafızasında olan veya pek az evde pişen yemekleri gün yüzüne çıkartmamız lazım. Bu, Bursa'ya yapılacak en büyük hizmetlerden bir tanesi olur. Şundan emin olun ki, bunu başarırsak, sanayi ile ön plana çıkmış Bursa gıdayla da ön plana çıkar" diye konuştu.
Dünyanın 26 ülkesi gibi Japonya da Bursa tavuğunu seçti Fuara damgasına vuran firma ise Hastavuk oldu. Hastavuk Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Aydemir, "Türkiye'de 2 milyon 200 ton tavuk eti üretiliyor. Bunun da üçte birini Bursa'da üretiyoruz. Hastavuk olarak biz dünyada en son teknoloji olan 'air cold' sistemiyle, yani hava ile tüyleri yolunan ve havayla soğutulan, elle kesilen, helal ve yerli bir üretim yapmaktayız. Dünyanın 26 ülkesine, özellikle Japonya gibi gıdaya önem veren bir ülkeye de ihracat yapan bir firma olduk" dedi.
Hastavuk, yeni geliştirdikleri ürünleri de fuarda teşhir etti. Çok sayıda firmanın katıldığı fuar 8 Nisan tarihine kadar açık olacak.
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