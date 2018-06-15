Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Bursa'nın dağ kirazı 8 liradan ihracatı bekliyor...Kiraz bahçeleri havadan görüntülendi İzle

Bursa'nın dağ kirazı 8 liradan ihracatı bekliyor...Kiraz bahçeleri havadan görüntülendi İzle

kiraz bahçesinin drone ile görüntüsü

İngiltere Mustafa Kaplan Kiraz Üretimi İhracat Napolyon 

-kiraz ağaçlarından detaylar
-kirazdan detaylar
-mustafa kaplan ile röportaj
-ağaçtan kiraz toplanması

( BURSA -ÖZEL-HD)- Uludağ'daki napolyon kirazları bayramdan sonra Almanya, İngiltere ve Ortadoğu ülkelerine gönderilecek BURSA

- Türkiye’nin en önemli ihracat ürünlerinden biri olan Napolyon cinsi kiraz bu yıl 7-8 TL’den ihraç edilmeyi bekliyor. Türkiye’nin kiraz üretiminde önemli bir yere sahip olan Bursa’nın Keles ilçesinde yetiştirilen Napolyon cinsi kiraz birçok ülkeye ihraç ediliyor. Keles’in mahallelerinde yetişen kiraz başta Rusya olmak üzere, Almanya, İngiltere ve Ortadoğu ülkelerine satılıyor. Geçtiğimiz yıl kilosu 7 ila 8 TL arasında alıcı bulunan kirazın bu yılda o rakamlara satılması bekleniyor. Kiraz bahçelerinde bolluk olduğu görülürken, çiftçiler son bakımlarını yapıyor. 1 hafta - 10 gün içinde toplanmaya başlayacak olan kirazın boyu ve lezzeti diğer kirazlara göre farklılık gösteriyor. Kiraz yetiştiriciliği yapan Mustafa Kaplan, kirazların verimli olduğunu belirterek, “Kirazlarımız bu yıl Allah’a şükür güzel, verimli. Kalite olarak da hava şartlarından dolayı iyi denilebilir. Geçen yıl 7-8 TL’den ihracata verdiğimiz kirazlarımızı da 1 hafta 10 gün sonra toplamaya başlayacağız. İhracatçılar gelip alımlarını yapacaklar. Kirazımı en iyi şekilde değerlendireceğiz. Piyasa şartları bu yıl oluşmadı ama bu yıl da 8 TL’den kirazımızı vermeyi planlıyoruz” dedi.

İlgili Foto Galeriler
Doğu Akdeniz-2017 Davet TatbikatıDoğu Akdeniz-2017 Davet Tatbikatı
Türk Savunma Sanayisi Ürünleri İzmir'de SergileniyorTürk Savunma Sanayisi Ürünleri İzmir'de Sergileniyor
G7 Liderler ZirvesiG7 Liderler Zirvesi
Deniz kıyısında vuran yanık 'deniz canavarı'Deniz kıyısında vuran yanık 'deniz canavarı'
Futbolun Müslüman YıldızlarıFutbolun Müslüman Yıldızları
İşte En Güzel Spor Spikerleriİşte En Güzel Spor Spikerleri
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı