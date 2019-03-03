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03 Mart 2019 Pazar günü yayınlandı
Bursa Milletvekili Ödünç: 'Tazim satışları pazara olumlu yansıdı' İzle

Bursa Milletvekili Ödünç: 'Tazim satışları pazara olumlu yansıdı' İzle

pazardan detaylar

Alışveriş Doğum Günü Doğum Günü Pastası Pazar Alışverişi Pazarcı Esnafı 

-esnaf ve vatandaşlarla sohbet etmesi
-alışveriş yapması
-röp.
-mahalleleri gezmesi
-doğum günü olan aileye ziyaret

( BURSA ) Bursa Milletvekili Ödünç: "Tazim satışları pazara olumlu yansıdı" BURSA

- Tanzim noktalarındaki sebze ve meyve satışlarının pazardaki fiyatlara olumlu yönde yansıdığını ifade eden AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, bundan hem pazarcı esnafının hem de vatandaşın memnun olduğunu söyledi.

Bursa’da seçim çalışmaları kapsamında Gürsu ilçesinde ziyaretlerde bulunan AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, pazardaki esnaf ve vatandaşla da bir araya geldi. Kimi tezgahtan sebze ve meyve alan Ödünç, kimi tezgahın arkasına geçip satış yaptı. Yaşlısından gencine herkesin teveccüh gösterdiği Ödünç, vatandaşlarla tek tek ilgilendi. Pazar ziyaretinin ardından açıklamalarda bulunan Ödünç, "Pazardaki esnafımızı gezdik. pazar alışverişimizi yaptık. Elhamdülillah pazarda fiyatlar gayet uygun. Pazarımız bereketli bir şekilde geçiyor. Bizde cebimizdeki paraya göre sebzemizden meyvemize kadar aldık. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ifade ettiği gibi, tanzim satışlarla birlikte pazardaki fiyatlarda belirli bir seviyeye kadar indi. Bundan hem satıcı olan esnafımız hem de vatandaşımız memnun. Bizler için önemli olan pazarda satış olmasıdır. Teyzelerimizin, annelerimizin, amcalarımızın abilerimizin pazar çantalarının dolmasıdır. bu yönde yapılan çalışmaların Gürsu pazarına da yansıdığını görüyoruz. Katkısı olan herkese teşekkür ederiz" dedi.
Daha sonda mahalle mahalle gezerek vatandaşla bir araya gelen ödünç, doğum günü olan bir gence ise sürpriz yaparak doğum günü pastasıyla kapısını çaldı.
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