Bursa’dan Paris’e uçakla baklava

-Tatlı görüntü detayları

-İsmet Kaya'nın röportajı

-detaylar



( BURSA ) BURSA



- Bursa Ticaret ve Sanayi Odasının (BTSO) ürünlerin hızlı bir şekilde ihracı için faaliyete geçirdiği Lojistik AŞ projesi kapsamında iş adamı İsmet Kaya, Yenişehir Havalimanı’ndan kargo ile Fransa’nın başkenti Paris’e 1 tona yakın baklava gönderdi. BTSO Lojistik AŞ, ihracatçı firmalara dış ticaret işlemlerinde maliyet ve hız avantajı sağlıyor. Bursa Yenişehir Havalimanı hava kargo tesislerini iş dünyasının kullanımına sunan BTSO, ürünlerin dünyanın dört bir yanına ulaştırılmasına büyük kolaylık sağlıyor. Geçen Nisan ayında ilk kargo seferlerinin yapıldığı Lojistik AŞ’nin imkanlarından faydalanan baklava üreticisi İsmet Kaya, kargo ile Fransa’nın başkenti Paris’e 1 tona yakın baklava gönderdi. “Bursa için büyük avantaj” Bursa’da firma olarak 6 şubelerinin bulunduğunu ve 70’e yakın kişinin istihdam edildiğini belirten İsmet Kaya, 1983 yılından bu yana sektörde faaliyet gösterdiğini dile getirdi. Sanayi ve ticaret şehri Bursa’nın Türkiye’nin lokomotif şehirlerinden biri olduğunu belirten Kaya, hava kargo taşımacılığının Bursa için büyük bir avantaj sağladığını vurguladı. Daha önce sadece iç piyasa odaklı çalıştıklarını ifade eden Kaya, ihracat yapmaya her zaman ön yargılı yaklaştığını ifade etti.

İsmet Kaya, BTSO Lojistik AŞ sayesinde firma olarak ilk defa ihracat yapmayı başardıklarını vurguladı. Fransa’nın Paris kentine yaklaşık 1 ton baklava satışı gerçekleştirdiğini kaydeden Kaya, “Bursa Ticaret ve Sanayi Odasına Lojistik AŞ’yi Bursalı firmaların hizmetine sunduğu için teşekkürlerimi sunuyorum. Kaliteli üretimin yanı sıra ürünlerin en hızlı bir şekilde müşteriye ulaştırılması büyük önem taşıyor. Sanayi şehri Bursa için hava kargo taşımacılığı büyük bir ihtiyaçtı. Bu projenin Bursalı firmaların dış ticaretine önemli katkı sağlayacağına inanıyorum” dedi.

Firma olarak hava kargo taşımacılığından önümüzdeki günlerde daha fazla faydalanacaklarını ifade eden Kaya, “Daha önce cesaret edemediğimiz ihracatta artık yeni başarılar elde etmek istiyoruz. Hava kargo taşımacılığından Fransa’daki müşterilerimiz de oldukça memnun kaldı. Yenişehir’den gönderdiğimiz ürünün kısa bir süre içerisinde Fransa’ya ulaşması büyük bir fırsat. Bu sayede ürünlerimiz tazeliğini koruyor. BTSO’nun başlattığı hava kargo hizmetinden tüm iş insanlarının faydalanmasını tavsiye ediyorum” açıklamalarında bulundu. BTSO Lojistik AŞ öncülüğünde bir kargo firması ve bir lojistik firmasının destekleriyle başta Avrupa olmak üzere Ortadoğu ve Asya ülkelerine ürünlerin doğrudan ulaşması sağlanıyor. 60 tonluk geçici depolama alanına sahip Lojistik AŞ, firmalara ihraç ürünlerini 1,5 gün gibi kısa bir sürede dünya pazarlarına ulaştırma imkanı sağlıyor. Merkez, yaklaşık 1.5 aylık süre boyunca ABD ve Avrupa’ya ürün gönderdi.

