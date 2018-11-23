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23 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Bursa’da indirimler izdihama neden oldu

Bursa’da indirimler izdihama neden oldu

MARKETTE ALIŞVERİŞ YAPAN VATANDAŞLARDAN GÖRÜNTÜ

Lens Alışveriş Enflasyon Market 

-YOĞUNLUKTAN GÖRÜNTÜ
-İNDİRİMLİ ÜRÜNLERDEN GÖRÜNTÜ
-VATANDAŞLARLA RÖPORTAJ

( BURSA )- Seyhanlar Market indirim kampanyası yaptı, vatandaş araba araba alışveriş yaptı BURSA

- Bursa’da hizmet veren Seyhanlar Market, yılda bir kez düzenlenen indirim kampanyası yaptı. Vatandaş marketten araba araba alışveriş yaptı. Seyhanlar Market, her yıl bir kez düzenlediği indirim kampanyasını bu sene de tekrarladı. Fiyatlarda yüzde 50’lilere varan indirimi gören vatandaşlar markete koştu. Bütün ürün çeşitlerinde yüzde 10, 20, 25, 40 ve 50 oranında indirim yapan marketin şubelerini vatandaşlar tıklım tıklım doldurdu. Bazı vatandaşların iki tane alışveriş aracı alıp hepsini doldurduğu görüldü.
Süper cuma kampanyası hakkında bilgi veren Seyhanlar Market Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Seyhan, “Her yıl yaptığımız süper cumanın tekrarını bu yıl 23 Kasım’da başlamış bulunmaktayız. Sabah 07:00’den itibaren mağazalarımızda büyük bir yoğunluk yaşadık. Müşterilerimiz sabah erken saatten itibaren akın ettiler. Bugün bütün Bursa halkını mağazamıza bekliyoruz. Topyekûn enflasyonla mücadeleye geçen ilk market işletmesiyiz. Enflasyonla mücadelenin devamı olarak süper cumayı başlatmış bulunmaktayız. Mağazalarımızdaki ürünlerde yüzde 50’ye varan indirimler var” dedi.
İndirimlerden faydalanmak için Seyhanlar Marketleri'ne gelen vatandaşlar, “İndirimler çok güzel bizde bol bol alışveriş yaptık. Yılda bir kez düzenlenen kampanyayı uzun zamandır bekliyordu. Bu kampanyalar yılda bir kez değil her ay düzenlensin. Kampanyadan çok memnunuz, en çok biz emeklileri sevindirdi” şeklinde konuştu.

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