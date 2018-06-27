Bursa’da 30 bin dönüm arazi doludan zarar gördü

-Çamönü Köyü Muhtar Azası Hüseyin Sezgin ve Yenişehir Ziraat Odası ve Eskişehir Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu üyesi Sadi Aktaş'ın açıklamaları



( BURSA ) - BURSA



- Türkiye’nin önemli tarım topraklarına sahip olan Bursa’nın Yenişehir ilçesinde 30 bin dönüm arazi doludan zarar gördü. Çamönü köyünün muhtar azası Hüseyin Sezgin, “Köyümüzde 5 bin dekar alanda dolu hasarı var. Domates, biber, mısır, ayçiçeği, karpuz tarlaları ciddi zarar gördü. Yenişehir Ziraat Odası başkanımızı çağırdık. Şu anda hasar tespiti yapılıyor. Devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz” dedi.

Yenişehir Ziraat Odası ve Eskişehir Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Sadi Aktaş, “Yenişehir’de dün akşamüstü başlayan yağmur ve dolu büyük telefata sebep oldu. 8 ova köyünde mahsûl zarar gördü. Köylerimizde İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri ile inceleme yapıyoruz. Türkiye Ziraat Odaları Başkanı Şemsi Bayraktar’a hasarla alâkalı bilgi verdim. Şu anda bölgede 30 bin dönüme yakın zarar gören arazi var. Biz banka borçları haricinde devletimizden maddi yardım bekliyoruz” diye konuştu.

(FA-MŞ)

