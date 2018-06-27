Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Bursa’da 30 bin dönüm arazi doludan zarar gördü

Bursa’da 30 bin dönüm arazi doludan zarar gördü

Zarar gören tarlalardan görüntüler

Tarım Mısır Hasar Tespit 

-Çamönü Köyü Muhtar Azası Hüseyin Sezgin ve Yenişehir Ziraat Odası ve Eskişehir Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu üyesi Sadi Aktaş'ın açıklamaları

( BURSA ) - BURSA

- Türkiye’nin önemli tarım topraklarına sahip olan Bursa’nın Yenişehir ilçesinde 30 bin dönüm arazi doludan zarar gördü. Çamönü köyünün muhtar azası Hüseyin Sezgin, “Köyümüzde 5 bin dekar alanda dolu hasarı var. Domates, biber, mısır, ayçiçeği, karpuz tarlaları ciddi zarar gördü. Yenişehir Ziraat Odası başkanımızı çağırdık. Şu anda hasar tespiti yapılıyor. Devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz” dedi.
Yenişehir Ziraat Odası ve Eskişehir Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Sadi Aktaş, “Yenişehir’de dün akşamüstü başlayan yağmur ve dolu büyük telefata sebep oldu. 8 ova köyünde mahsûl zarar gördü. Köylerimizde İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri ile inceleme yapıyoruz. Türkiye Ziraat Odaları Başkanı Şemsi Bayraktar’a hasarla alâkalı bilgi verdim. Şu anda bölgede 30 bin dönüme yakın zarar gören arazi var. Biz banka borçları haricinde devletimizden maddi yardım bekliyoruz” diye konuştu.
(FA-MŞ)
İlgili Foto Galeriler
Mısır'da Yeni Mumyalar BulunduMısır'da Yeni Mumyalar Bulundu
Mısır'da 3 Bin 300 Yıllık Heykeller BulunduMısır'da 3 Bin 300 Yıllık Heykeller Bulundu
Mısır'da II. Ramsese Ait Olduğu Tahmin Edilen Bir Heykel BulunduMısır'da II. Ramsese Ait Olduğu Tahmin Edilen Bir Heykel Bulundu
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Bakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın AlmayınBakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın Almayın
İşte Firavun Kralının Maskesiİşte Firavun Kralının Maskesi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı