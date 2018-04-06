Bursa armudu "Globalgap" ile dünyaya açılacak - Çiçek açan armut bahçelerinden görüntü - Deveci armudu görüntüsü - UYMSİB Başkanı Senih Yazgan ile röportaj Bursa armudu "Globalgap" ile dünyaya açılacak - UYMSİB ve Gürsu Ziraat Odası iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında, Bursa 'nın Gürsu ilçesindeki armut bahçelerinde uluslararası tarımsal ürün belgelendirme sistemi olan "Globalgap" sertifikasyonlu üretim yapılacak - İlk etapta yaklaşık 4 bin tonluk üretimin yapılacağı tarımsal alanı kapsayacak projeyle Deveci ve Santa Maria armudunun ihraç edilmesi hedefleniyor - UYMSİB Başkanı Yazgan: - "Burada yapılacak üretimin özellikle 'Deveci' armuduyla ilgili olan kısmını İskandinav ülkelerine, 'Santa Maria' cinsini Orta Avrupa ülkelerine pazarlamayı planlıyoruz"BURSA (AA) - SİNAN BALCIKOCA - Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB) ve Gürsu Ziraat Odası iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında, Bursa 'nın Gürsu ilçesindeki armut bahçelerinde uluslararası tarımsal ürün belgelendirme sistemi olan "Globalgap" sertifikasyonlu üretim yapılarak Deveci ve Santa Maria cinslerinin daha fazla ihraç edilmesinin yolu açılacak.UYMSİB Başkanı Senih Yazgan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gürsu ilçesindeki armut bahçelerinin bütününü kapsayan bir üretim modeliyle ilgili çalışmalarının sürdüğünü söyledi.
Üründe daha önce yaşanan "kalıntı" problemlerini ortadan kaldırmayı amaçladıklarını dile getiren Yazgan, öncelikli hedeflerinin ihracat olduğunu ifade etti. İhracat koşullarının başında insan sağlığı için kalıntının AB'nin limitleri içinde olması geldiğini vurgulayan Yazgan, şöyle konuştu:"Bununla ilgili bir standart da 'Globalgap' dediğimiz yani Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında karşılığı olan 'İyi tarım uygulamaları'nın uluslararası düzeydeki sertifikasyonuna haiz bir üretimin yapılması söz konusu olacak. İlk etapta yaklaşık 4 bin ton üretimi içeren bir alanla ilgili çalışma. Burada yapılacak üretimin özellikle 'Deveci' armuduyla ilgili olan kısmını İskandinav ülkelerine, 'Santa Maria' cinsini Orta Avrupa ülkelerine pazarlamayı planlıyoruz. Tek koşulumuz Globalgap sertifikasyonu içinde bu üretimlerin yapılması. Bununla ilgili ilk hedef olarak yaklaşık 4 bin tonluk bir kapasite koyduk. Bu yıl için bu üretimi öngördük ama amacımız tüm üreticilerimizin bu birliğe dahil olarak Globalgap sertifikalı üretim yapması." - "Kartopu gibi büyüyerek büyük hacimlere ulaşacak"Yazgan, armutta geçmişte kalıntı nedeniyle pazarlamayla ilgili sıkıntılar yaşandığını anımsatarak, "Bundan dolayı üretim birliğini oluşturmaya çalıştık. Buna katılım sağlayan Gürsü Ziraat Odası ve üreticilere teşekkür ediyorum. Amacımız öncelikle bölgemizi, dolayısıyla da ekonomimize bir katkı getirebilecek bu faaliyeti sürdürebilmek." dedi. Üreticilerdeki kırgınlığı ortadan kaldırmaya çalıştıklarını vurgulayan Yazgan, şunları kaydetti:"Üreticileri ikna ettikten sonra alım heyetleri öngörüyoruz. Ama bu heyetlerin en büyük koşulu Globalgap sertifikasyonu. Öncelikli hedefimiz Globalgap sertifikasyonlu üretim sahası oluşturarak özellikle İskandinav, Orta Avrupa ve Uzak Doğu ülkelerinden alım heyetlerine üretim bahçelerini gezdirmek. Bu davetlerle ilgili çalışmalarımız yoğun şekilde sürüyor. Yakın zamanda sertifikasyonu başlattığımızda, alım heyetlerine bahçelerin istedikleri standartta olduğunu anlatacağız. Sonrasında ise iyi fiyat bulabileceğimiz pazarlarda bu ürünlerimizi tanıtacağız. 2018'de bir başlangıç olacak ama arkasından bunun kartopu gibi büyüyerek büyük hacimlere ulaşabileceğini düşünüyorum."