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25 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
- Burhaniye’de sebze ve meyveden sonra zeytinyağı da organik oldu

- Burhaniye’de sebze ve meyveden sonra zeytinyağı da organik oldu

Zeytinyağı fabrikası

Organik Tarım Kuru Fasulye 2010 Yılı Organik Ürün Zeytinyağı 

-Açılış töreni
-Konuşmalar
-Halk oyunları ekibi gösterisi
-Detaylar
-Dernek başkanı Fikret Kara ile röp.
-Kaymakam Hüseyin Öner ile röp.
-İsmail Deniz ile röp.
-Muhtar Muhterem Yarar ile röp

( BALIKESİR ) BALIKESİR

- Burhaniye ilçesinde, 8 yıldan bu yana organik üretim yapılan Kırtık Mahallesinde kurulan zeytinyağı fabrikası hizmete girdi. Organik üretim yapacak fabrika günde 10 ton zeytini yağa dönüştürecek. İlçeye 15 kilometre uzaklıktaki kırsal Kırtık Mahallesinde, Kırtık Köyü Organik Tarım ve Turizmi Geliştirme Derneği çatısı altında bir araya gelen çiftçilerin, 2010 yılında başlattığı organik üretimden başarılı sonuç alınırken, bundan sonra organik zeytinyağı da ürünlerin arasına girecek. Kırtık’da 5-10 çiftçiyle başlayan organik üretim bu günlerde 50 çiftçiye ulaşırken, çevre mahallelerde de organik üretim hazırlığı başladı.
Kırtık’da kurulan fabrika törenle açılırken, çok sayıda vatandaş da çiftçileri yalnız bırakmadı. Törene, Balıkesir Vali Yardımcısı Şükrü Kara, Burhaniye Kaymakamı Hüseyin Öner, Balıkesir Ak Parti Milletvekili Adil Çelik, Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal, Balıkesir Tarım ve Orman Müdürü Lokman Gültekin ile bazı daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.
Dernek Başkanı Fikret Kara yaptığı konuşmada katılımcılara teşekkür ederken, Vali Yardımcısı Şükrü Kara, Kaymakam Hüseyin Öner, AK Parti Milletvekili Adil Çelik ve Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal yaptıkları konuşmalarda organik üretimin önemini anlattı ve çiftçilere başarı dileğinde bulundu. Kendilerine destek olanlara teşekkür eden Kırtık Köyü Organik Tarım ve Turizmi Geliştirme Derneği Başkanı Fikret Kara, “ İnşallah, tesisimizi kurduk. Şu anda Türkiye de ilk defa bir köyde bu işi başardık. Organik sebze ve meyvede olduğu gibi organik zeytinyağında da iddialıyız. İddiamızın daha da devamı var. Bize destek olan ve törenimize katılan herkese teşekkür ediyoruz. Organik üretim konusunda iddialıyız” dedi.
Çiftçilere başarı dileyen Kaymakam Hüseyin Öner de,”İnşallah bu gün açılış sevincini paylaştığımız bu tesisle birlikte bölgede organik zeytinyağı üretimi söz konusu olacak. Biz, markalaşma suretiyle zeytinyağı üretimini daha kaliteli yapmak suretiyle zeytini marka olarak daha ileriye taşıyacağız. Hem Burhaniye, körfez bölgemiz inşallah bu katile ve reklam sayesinde ülkemizde zeytin ve zeytinyağı üretiminde hak ettiği payı daha fazla almış olacak” dedi.
Üretici İsmail Deniz ise, “ Organik ürünleri üretip satmaktayız. Bu günde zeytinyağı fabrikasının açılışını gerçekleştirdik. Bundan sonra da organik olarak zeytinyağında iddialıyız” dedi.
Mahalle Muhtarı Muhterem Yarar da, “ Köyümüzde organik tarım yapılmaktadır. Bu günde organik zeytinyağı fabrikamızın açılışını yaptık. Bütün üreticilere kazasız belasız bir yıl diliyorum. Yaklaşık 50 kişi organik ürün üretmektedir. Sebze ve meyve üretmiştik. Şimdi de zeytinyağı fabrikamızı kurduk. Bu saatten sonra her tarafa organik zeytinyağı gönderebiliriz. Bunun sevincini yaşıyoruz” dedi.
Törenin sonunda katılımcılara pilav, kuru fasulye üzüm hoşafı ikramı yapıldı. (FT-
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