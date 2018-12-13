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13 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
'BUBEX 2018' kapılarını açtı - BURSA

'BUBEX 2018' kapılarını açtı - BURSA

"BUBEX 2018" kapılarını açtı - BURSA - Fuardan detaylar - Protokolden detaylar - Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş'ın konuşması - Fuar stantlarından görüntüler - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş: - "Biz değer üretmek, farkındalık oluşturmak zorundayız. Yüksek teknolojiyi konuşmak zorundayız. Bu manada eğitim kurumlarımızın ortaya koyduğu performans bizim için çok önemli"BURSA (AA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Network Fuarcılık iş birliğiyle hazırlanan " Bursa Bebek, Çocuk, Kırtasiye ve Eğitim Fuarı (BUBEX 2018)" açıldı.Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi (Merinos AKKM) fuar alanında gerçekleştirilen açılış töreninde yaptığı konuşmada, burasının gerçek manada bir fuar alanı olarak kullanılmasıyla ilgili sene başında bir irade ortaya koyduklarını söyledi.

Aktaş, bu doğrultuda amatör ruhla ama ileriki yıllarda çok güzel şeylerin ortaya çıkacağı bir başlangıç yapıldığını vurgulayarak, "Dolu dolu fuarlar yaptık. Bu fuar da yılın son fuarı. İnanıyor ve ümit ediyorum ki bu fuar eğitim sektörüne de bir hareketlilik getirecek ve değer katacak." diye konuştu.
Eğitimin olmazsa olmaz bir konu olduğunu dile getiren Aktaş, şöyle devam etti:"Geleceğimiz olan gençlerimiz artık çok daha iyi imkanlara sahipler. Fuarda 4 gün boyunca farklı kurumlarımız ve okullarımız stantlarında kendilerini tanıtma imkanına sahip olacaklar. Eğitim şart. Bursa 'nın ve ülkemizin cadde ve sokaklarının daha temiz olması, şehirlerin daha huzurlu ve güvenli olması, ticari aktivitemizin ve ihracat rakamlarımızın daha yüksek olması için eğitim olmazsa olmaz bir konudur." - "Her okul bizim için değerli ve önemli"Almanya'nın yıllık ihracatının 1,5 trilyon avro, Türkiye'nin ise 160 milyar dolar olduğunu belirten Aktaş, şunları kaydetti:"Biz değer üretmek, farkındalık oluşturmak zorundayız. Yüksek teknolojiyi konuşmak zorundayız. Bu manada eğitim kurumlarımızın ortaya koyduğu performans bizim için çok önemli. Yıllarca 'Önlüğün rengi, yakası ne renk olsun?' diye konuştuk. Birileri teknoloji üretti, icat yaptı. Hepimizin elinde cep telefonu var. 80 milyonluk ülkede 120 milyon telefon kullanıcısı var. Bebeği de yaşlıyı da kattığınızda ortalama bir kişi 1,5 telefon düşüyor. Biz teknoloji üretmek zorundayız. Biz teknoloji ve değer üretmek zorundayız. Dolayısıyla bu manada her okul bizim için değerli ve önemli." - "Okullarımız fuarda kendilerini gösterme imkanı bulacak"Network Fuarcılık Genel Müdürü Hasan Eker de sorunların temelinde eğitimsizliğin olduğunu ifade etti.
Fuara okulları davet ettiklerini aktaran Eker, "Fuarda yaklaşık 80 devlet okulumuz yer alıyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz fuarımıza çok büyük destek verdi. Devlet okullarımızın çok güzel çalışmaları var. Sportif, sosyal ve eğitim başarıları var. Devlet okullarımız fuarda kendilerini gösterme imkanı bulacak. Fuar boyunca bazı etkinliklerimiz olacak. Havacılık, teknoloji okur yazarlığı, mesleğe dönüşen eğitim, turizm eğitimi gibi panellerimiz olacak." dedi.
Eker, fuarın 4 gün boyunca 10.00 - 17.00 saatlerinde açık olacağını sözlerine ekledi.Konuşmaların ardından Aktaş ve beraberindekiler, fuarın açılış kurdelesini kesti, stantları gezdi.Özel ve devlet okulları, matbaa firmaları, dil kursları ve yayınevlerinin yer aldığı fuarda pazarlama faaliyetleri, ürün tanıtımı, pazar ve müşteri analizi, eğitim ve kırtasiye sektörünü kentte güçlendirme, akademi ve sektörün buluşması, sektörde kamunun yapması gerekenleri belirlemek, sektör sorunlarıyla ilgili karar alma ve bilgi paylaşımı hedefleniyor.

Açılış Töreni Farkındalık Milyar Dolar İhracat Rakamları Cep Telefonu 

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