'Bu yıl ikinci el otomobil pazarı hareketli geçecek' - BURSA İzle
"Bu yıl ikinci el otomobil pazarı hareketli geçecek" - BURSA - İkinci el oto pazarından detaylar - Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Özgür Maraş'ın açıklamaları"Bu yıl ikinci el otomobil pazarı hareketli geçecek" - Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Maraş: - "İkinci elde fiyatlar, olması gerektiğinden düşük seyrediyor. Yani nominal artış var ama oradaki artışlar, birinci eldeki fiyat artışlarını halen takip etmiyor" - "Bu yıl bence ikinci el otomobil pazarı hareketli geçecek. Bunun büyük nedeni birinci eldeki fiyat artışları ve kurlarda da artışlar devam ediyor. Dolayısıyla bu, sıfır otomobil fiyatlarını artırıyor, bu yüzden ikinci ele talep hala yüksek devam ediyor"BURSA (AA) - HALUK YÜKSEL - Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Özgür Maraş, ikinci el otomobil piyasasında fiyatların olması gerektiğinden düşük seyrettiğini, fiyat artışlarının halen birinci elin gerisinde olduğunu belirterek, "Bu yıl bence ikinci el otomobil pazarı hareketli geçecek." dedi. Maraş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, adetlere bakıldığında ikinci el piyasasının, sıfır otomobil pazarına göre daha canlı olduğunu söyledi.
Satış adetlerinin hızla arttığını ancak orada da sıkıntıların bulunduğunu vurgulayan Maraş, "Bu sene, özellikle son 4 - 5 aydır ikinci el fiyatları, birinci el fiyatların artışı kadar yükselmiyor. Bu da piyasayı zorluyor açıkçası." ifadelerini kullandı.Maraş, talep, fiyat, pazar ve alıcıda şu an denge bulamamış bir durum olduğunu dile getirerek, "İkinci elde fiyatlar, olması gerektiğinden düşük seyrediyor. Yani nominal artış var ama oradaki artışlar, birinci eldeki fiyat artışlarını halen takip etmiyor." ifadelerini kullandı.Geçen yıl ikinci elde 6 milyon civarında toplam hacimden bahsedildiğini hatırlatan Maraş, şöyle devam etti:"Tabii kısa vadeli alım satımlar da var, mesela galeriler alıyor, müşteriye satıyor. Onlar da var bunun içinde. Onları düşsek bile bence minimum 3,5 milyonluk bir ikinci el pazarı var. Bu da birinci elin 1 milyon civarında olduğunu düşünürsek, bire üç gibi aslında ikinci elin pazarı var. Bu, dünyada diğer gelişmiş ülkelere bakınca çok yüksek bir oran." - "İkinci ele talep hala yüksek devam ediyor"Maraş, ikinci el piyasasının 2018'de hareketli geçmesinin beklendiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:"Bu yıl bence ikinci el otomobil pazarı hareketli geçecek. Bunun büyük nedeni birinci eldeki fiyat artışları ve bildiğiniz gibi kurlarda da artışlar devam ediyor. Yılbaşından bu yana ciddi bir artış var. Dolayısıyla bu, sıfır otomobil fiyatlarını artırıyor, bu yüzden ikinci ele talep halen yüksek devam ediyor."Özgür Maraş, bu sene adetsel olarak ikinci el araç satışlarının 6 milyonun üzerine çıkabileceğini sözlerine ekledi.