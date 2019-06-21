Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Bu da Karadeniz usulü bahçe pantolonu

Bu da Karadeniz usulü bahçe pantolonu

Çuvallardan pantolondan detay

Fındık Toplama Memnun Kalınca 

-Pantolonun dikim aşaması
-İnsanların pantolonu giymesi
-Kadir Şenol ile röp.
-Vatandaşlar ile röportajlar
-Pantolondan ve çuvallardan farklı plan detay görüntüler

( ORDU - ÖZEL)- Fındık toplama çuvalından pantolon dikti, taleplere yetişmek için geç saatlere kadar çalışıyor- Pantolonu üreten Kadir Şenol: “Temizleme zahmeti olmadığından kadınlar daha çok ilgi gösteriyor” ORDU

- Ordu’da fındık çuvalını bahçede kullanılmak üzere pantolon şeklinde tasarlayan Kadir Şenol, siparişlere yetişmek için gece saatlerine kadar çalışıyor. Ordulu esnaf Kadir Şenol, kendi bahçesine çalışmak için gittiğinde, iş kıyafeti olmadığı için fındık toplama çuvalından geçici pantolon yaptı. Yaptığı pantolonun çok rahat ve kullanışlı olduğunu fark eden Şenol, iş yerine gelince aynı çuvaldan pantolonlar dikmeye devam eti. ‘Bahçe pantolonu’ verdiği çuvaldan pantolonu görenler çok beğenince Şenol, aldığı siparişleri yetiştirmek için gece saatlerine kadar üretim yapmaya başladı.
Ordulu esnaf Kadir Şenol, insanların çok beğenisini toplayan pantolondan çuvalların siparişlerini yetiştirmeye çalışıyor. 5 TL’ye perakende olarak satılan pantolondan çuvallar, temizleme zahmeti neredeyse olmadığından kadınların daha çok ilgisini çekerken, ekonomik fiyatıyla da şaşırtıyor. “Çok fazla ilgi var” Bahçesinde ot vurmak isterken kıyafet bulamadığını, çuvalı pantolon şeklinde vererek giydiğini ve şimdiye kadar kullandığı iş kıyafetlerinden daha rahat olduğunu fark ettiğini söyleyen Şenol, “İlk defa bu kadar rahat çalıştım. Deneme maksatlı tanıdıklarıma verdim. Herkes çok memnun kalınca bunu piyasaya tanıtmaya karar verdim, pantolon şekline dönüştürdüm. Şuanda tahmin ettiğimizden çok daha fazla ilgi var” dedi.
“Temizleme zahmeti olmadığından kadınlar daha çok ilgi gösteriyor” Üretilen bahçe pantolonunun yıkma ihtiyacı olmadığından kadınların daha çok ilgisini çektiğini ifade eden Şenol, bol ve ince olduğu için de gayet rahat olduğunu ifade etti.
Yüksek fiyattaki iş kıyafetleri yerine bahçe pantolonunun kullanılabileceğini aktaran Kadir Şenol, “Sadece bahçede ot temizleme işinde değil, çamurlu bir ortamda da kullanılabilir. Kıyafetlerin üzerine giyildiğinde gayet etkili bir şekilde koruyabiliyor” şeklinde konuştu.
İlk defa yapılıyor, taleplere yetişmeye çalışıyor Daha önceden benzeri denenmemiş ürünün taleplerini yetiştirmek adına geç saatlere kadar çalışan Şenol, günlük ortalama 25-30 pantolon diktiğini söyledi.

İlerleyen zamanlarda üretim sayısını arttırmayı hedeflediğini söyleyen Şenol, “Karadeniz zekası bir kez daha tecelli etti çok şükür” ifadelerine yer verdi. Çuvaldan pantolonu görenler ise gayet kullanışlı olduğunu belirterek, daha önce böyle bir fikirle karşılaşmadıklarını söylediler. Üretilen çuvaldan pantolonun çok kullanışlı, rahat ve aynı zamanda ekonomik olduğunu belirten vatandaşlar, bundan sonra ‘bahçe pantolonu’ kullanacaklarını belirttiler. (SK-SLH-
İlgili Foto Galeriler
Türkiyenin İkinci Sondaj Gemisi Yavuz Yola ÇıktıTürkiyenin İkinci Sondaj Gemisi Yavuz Yola Çıktı
Türk Firma Dünya Liderine işi ÖğretecekTürk Firma Dünya Liderine işi Öğretecek
Başkentte Tanzim Satış Noktalarına Yoğun İlgiBaşkentte Tanzim Satış Noktalarına Yoğun İlgi
Hüdaverdi Steak & Izgara Sizi Ete DoyuracakHüdaverdi Steak & Izgara Sizi Ete Doyuracak
Yerli Bomba Atarlar Kışla YolundaYerli Bomba Atarlar Kışla Yolunda
Akçakoca'da Balıkçılar Karadeniz'den 40 Ton Palamutla DöndüAkçakoca'da Balıkçılar Karadeniz'den 40 Ton Palamutla Döndü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı