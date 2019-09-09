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09 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Bu çiftlikte ineklerin bakımını robotlar yapıyor İzle

Bu çiftlikte ineklerin bakımını robotlar yapıyor İzle

süt işletmesinden görüntü

Robotlar Teknoloji Uluslararası Öğrenciler Hayvancılık 

-ineklerden görüntü
-robotik sağımdan görüntü
-detaylar
-hocalardan görüntü
-müdür ile röp
-bölüm başkanı ile röp
-detaylar

( NİĞDE )- Süt sağımını görmeden öğrenci mezun olmayacak NİĞDE

- Niğde Ömer Halisdemir Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi Hayvansal Üretim ve Teknolojileri bölümü öğrencileri son sistemle kurulan inek çiftliğinde eğitim görüyor. Fakülteye bağlı Ayhan Şahenk Tarımsal Araştırmalar ve Uygulama Merkezinde bulunan Süt Sığırcılığı İşletmesinde 47 adet ineğin temizliği, beslenmesi ve sağımı insan eli değmeden robotik sistemle yapılıyor. Son teknolojiyi hayvancılığın her alanında uyguladıklarını belirten Ayhan Şahenk Tarımsal Araştırmalar ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ayhan Ceyhan, ‘‘Dünyadaki son teknolojiyi kullanarak robotik sağım, hayvanların beslenmesi robotik, temizliği robotik olarak yapıyoruz’’ dedi.
Ceyhan, ‘‘Ayhan Şahenk Tarımsal Araştırmalar ve Uygulama Merkezi Süt Sığırcılığı İşletmesi aktif olarak çalışmaya başladı.
Bu tesiste damızlık olarak seçilen siyah alaca süt sığırları var. Dünyadaki son teknolojiyi kullanarak robotik sağım, hayvanların beslenmesi robotik, temizliği robotik olarak yapıyoruz. Tesiste her şey insanların kontrolünde robotların hizmetiyle yerine getiriliyor. Son teknolojiyi hayvancılığın her alanında uyguluyoruz. El değmeden hayvanların ihtiyaçları ve sağlıklarını da dikkate alarak bir merkez durumundayız’’ dedi.
34 tane yeni buzağı doğan merkezde buzağılar elle biberonla beslendiğini anlatan Ceyhan, ‘‘34 baş süt sığırımız var. Ortalama süt verimi 30 litre ve 40 litreyi geçme hedefimiz var. Üniversitemizin teknik heyetiyle tesisimizi daha ileriye taşımayı planlıyoruz. Doğumlar gerçekleşti. 34 tane buzağı var ve çok sağlıklılar. Buzağıların beslenmesi de ineklerde olduğu gibi doğumdan sonra sütten kesilmesiyle öel bir beslenme programıyla besliyoruz. Öğrencilerin uygulamalarıyla birlikte uluslararası düzeyde de çiftçileri buraya davet ediyoruz. Ulusal ve Bölgesel düzeyde yerel işletmecilere örnek model olmak istiyoruz’’ diye konuştu.
Sağım görmeden mezun olmayacaklar Merkezin amacının üretim değil tamamıyla ülke hayvancılığının ihtiyaç duyulan araştırmalarının yapılacağını vurgulayan Hayvansal Üretim ve Teknolojileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ethem Akyol, ‘‘Bizi diğer fakültelerimizden ayrıcalıklı kılan durum öğrencilere uygulamalı olarak eğitim verilmek için bu merkez kuruldu. Öğrencilerimiz burada stajları ve ders uygulamalarını hayvanların üzerinde yapıyorlar. Dolayısıyla hayvan görmeden sağım göremeden mezun olan öğrencimiz olmamış oluyor. Öğrencilerimiz uygulamaları olarak burada çalışıyor. Burada amaç üretim değil araştırma yapmak. Ülkemizin hayvancılık konusunda ihtiyaç duyulan araştırmaları burada yapacağız’’
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