BTSO Meslek Komiteleri ve Meclis Üyeleri seçimi - BURSA
- Detaylar - BTSO Başkanı İbrahim Burkay'ın konuşmasıBTSO Meslek Komiteleri ve Meclis Üyeleri seçimi - BTSO Başkanı Burkay: - ''Bugün aslında sadece Bursa iş dünyası değil Türkiye'nin ekonomisiyle alakalı bu değişim ve dönüşüm sürecinin devamıyla ilgili çok önemli bir görevi yerine getiriyoruz''BURSA (AA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Meslek Komiteleri ve Meclis Üyeleri seçimleri gerçekleştiriliyor.Oda hizmet binasında yapılan seçimler saat 17.00'de sona erecek.5. Grup 60 Nolu sandıkta oy kullanan BTSO Başkanı İbrahim Burkay, gazetecilere yaptığı açıklamada, 5 yıl önce çıktıkları yolculuğun devamıyla alakalı bir iradeyi ortaya koyduklarını söyledi.
Burkay, sandıklarda oy kullanmaya gelenlere teşekkürlerini ileterek, ''Gerçekten demokratik katılımcı haklarını kullanarak bugün aslında sadece Bursa iş dünyası değil Türkiye'nin ekonomisiyle alakalı bu değişim ve dönüşüm sürecinin devamıyla ilgili çok önemli bir görevi yerine getiriyoruz.'' diye konuştu. Seçimlerin hayırlı bir neticeyle sonuçlanması temennisinde bulunan Burkay, şöyle konuştu:''Bugünkü katılım inşallah akşam üstü hayırlı bir neticeyle bu sürecin devamıyla ilgili mesajı da inşallah Bursa iş dünyasına alacağız. BTSO'da yapmış olduğumuz bu seçimlerin başta odamıza, Bursa 'mıza ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Tüm iş dünyasından seçime katılan değerli dostlarıma da hayırlı olsun temennisinde bulunuyorum. Katılım yüzde 100 olmasa da oy kullanabilecek 23 bine yakın üyemiz var, inşallah bunun 12 bine yakınının burada oyunu bekliyoruz. Bir çok komite deki şu an ki katılımların bu oranda olacağının sinyallerini veriyor.''