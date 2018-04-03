Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
BTSO Meslek Komiteleri ve Meclis Üyeleri seçimi - BURSA

BTSO Meslek Komiteleri ve Meclis Üyeleri seçimi - BURSA

- Detaylar - BTSO Başkanı İbrahim Burkay'ın konuşmasıBTSO Meslek Komiteleri ve Meclis Üyeleri seçimi - BTSO Başkanı Burkay: - ''Bugün aslında sadece Bursa iş dünyası değil Türkiye'nin ekonomisiyle alakalı bu değişim ve dönüşüm sürecinin devamıyla ilgili çok önemli bir görevi yerine getiriyoruz''BURSA (AA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Meslek Komiteleri ve Meclis Üyeleri seçimleri gerçekleştiriliyor.Oda hizmet binasında yapılan seçimler saat 17.00'de sona erecek.5. Grup 60 Nolu sandıkta oy kullanan BTSO Başkanı İbrahim Burkay, gazetecilere yaptığı açıklamada, 5 yıl önce çıktıkları yolculuğun devamıyla alakalı bir iradeyi ortaya koyduklarını söyledi.

Burkay, sandıklarda oy kullanmaya gelenlere teşekkürlerini ileterek, ''Gerçekten demokratik katılımcı haklarını kullanarak bugün aslında sadece Bursa iş dünyası değil Türkiye'nin ekonomisiyle alakalı bu değişim ve dönüşüm sürecinin devamıyla ilgili çok önemli bir görevi yerine getiriyoruz.'' diye konuştu.
Seçimlerin hayırlı bir neticeyle sonuçlanması temennisinde bulunan Burkay, şöyle konuştu:''Bugünkü katılım inşallah akşam üstü hayırlı bir neticeyle bu sürecin devamıyla ilgili mesajı da inşallah Bursa iş dünyasına alacağız. BTSO'da yapmış olduğumuz bu seçimlerin başta odamıza, Bursa 'mıza ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Tüm iş dünyasından seçime katılan değerli dostlarıma da hayırlı olsun temennisinde bulunuyorum. Katılım yüzde 100 olmasa da oy kullanabilecek 23 bine yakın üyemiz var, inşallah bunun 12 bine yakınının burada oyunu bekliyoruz. Bir çok komite deki şu an ki katılımların bu oranda olacağının sinyallerini veriyor.''

Allah İş Dünyası 

İlgili Foto Galeriler
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Sarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı NöbetiSarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı Nöbeti
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Türkiye'nin İlk Milli Uçak Gemisi GörüntülendiTürkiye'nin İlk Milli Uçak Gemisi Görüntülendi
Bakanlık 282 Hileli Ürünü Açıkladı!Bakanlık 282 Hileli Ürünü Açıkladı!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı