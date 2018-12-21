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21 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
BTK Başkanı Karagözoğlu, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - ANKARA

BTK Başkanı Karagözoğlu, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - ANKARA

BTK Başkanı Karagözoğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - ANKARA - AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması - Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu'nun fotoğrafları seçmesi ve oylamaya katılmasıAA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması - Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, Anadolu Ajansının "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, haber, yaşam ve spor kategorilerindeki fotoğraflara oy verdiANKARA (AA) - Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Karagözoğlu, oylamaya sunulan fotoğraflar hakkında bilgi aldıktan sonra, AA foto muhabirlerince çekilen kareleri tek tek inceledi ve oyunu kullandı.Haber kategorisindeki 18 fotoğraf arasından, Ashraf Amra'nın çektiği "Gaz Bombası Ağzına Girdi" başlıklı fotoğrafa oy veren Karagözoğlu, 15 fotoğrafın yer aldığı "Yaşam" kategorisinde tercihini Sergen Sezgin'in "Karada Giden Gemi" adlı fotoğrafından yana kullandı.Karagözoğlu, 16 fotoğrafın yer aldığı "Spor" kategorisinde ise Ali İhsan Öztürk'ün "Atlı Savaş Oyunu" adlı fotoğrafını seçti.Fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu belirten Karagözoğlu, "Anı yakalamaları açısından başarılılar." dedi.

İletişim Muhabir Gori 

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