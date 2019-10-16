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16 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
BTB Başkanı Matlı: “Ekonomimizi güçlendirerek Mehmetçiğimizin yanında olmalıyız”

BTB Başkanı Matlı: “Ekonomimizi güçlendirerek Mehmetçiğimizin yanında olmalıyız”

Toplantıdan detaylar

Mesleki Eğitim Meslek Lisesi Hayvancılık İş Dünyası Basın Mensupları 

-Matlı'nın konuşması

( BURSA ) BURSA

- Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, “Mehmetçiğimiz cephede Türkiye için üzerine düşeni yaparken, bizlerde ekonomimizi güçlü tutarak destek olmalıyız” dedi.
Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Türkiye’nin ve Bursa’nın gelişiminden, odanın faaliyetlerine kadar birçok konunun ele alındı. Kendine yöneltilen soruları cevaplayan Özer Maltı, “Mehmetçiğimizin yanındayız. Onlar cephede Türkiye için üzerlerine düşen görevi yerlerine getirirken, bizler de burada ekonomimizi canlandırmamız gerekiyor. Bursa’nın büyümesi için bir fikir alışverişinde bulunduk. Türkiye’deki büyüme hamlesini nasıl ileriye taşırız diye tartıştık. Ordusuyla ve iş dünyasıyla güçlü bir Türkiye var. İş dünyası olarak bizim güçlü ordumuzun ardında güçlü şirketler oluşturmalıyız” şeklinde konuştu.
Bursa Ticaret Borsası’nın Avrupa Ticaret Borsaları Birliği’ne “Europen Commadities Exchange” (ECE) üye olan tek Türk oda olduğunu ifade eden Özer Matlı, “Tahıl Alım Günleri”nin 64. organizasyonunu Türkiye’ye kazandırmak büyük çaba sarf ettik. Avrupa borsalar birliğinde Türkiye’yi tek başına temsil ediyoruz. Yarın da 2024 ile ilgili de bir seçim var. Bu seçimin sonucu Bursa olarak çıkar ise, dünyaya Bursa’yı Türkiye’yi tanıtmak istiyoruz. Bursa bölgesi olarak tarım, hayvancılık ve gıda endüstrisinde güçlü olduğumuzu göstermeliyiz. Dünyanın önemli ülkelerinden gelecek bin 200 tüccarı Bursa’da ağırlamak bize katkı sağlayacaktır” dedi.
Tarımdaki gelişmeler konusunda mesleki eğitime önem verdiklerini belirten Matlı, “Yapmış olduğumuz protokolle tarım meslek lisesini sahiplendik. Biz inanıyoruz ki bu okuldan tarımı seven ve memleketine bilinçli tarım yapacak gençler çıkacaktır” diye konuştu.

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