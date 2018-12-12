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12 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Brand&Sport Summit 2018 - Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş - İSTANBUL Haberi

Brand&Sport Summit 2018 - Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş - İSTANBUL Haberi

Brand&Sport Summit 2018 - Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş - İSTANBUL - Salondan görüntüler - Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş'un konuşması - TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici'nin konuşması - Milli tenisçi Yankı Erel'in konuşması - Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş:"Sorumluluklarımızı büyütmek açısından baktığınız zaman markalar olmadan asla olmaz"İSTANBUL (AA) - Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, markalar olmadan sorumluluklarının büyüyemeyeceğini söyledi.

Brand&Sport Summit 2018 konferansı Zorlu PSM'de başladı.
Konferansın "TEB ve Tenis" paneline, Türk Ekonomi Bankası (TEB) Genel Müdürü Ümit Leblebici ve milli tenisçi Yankı Erel ile katılan başkan Durmuş, sözlerine organizasyonu düzenleyenlere teşekkür ederek başladı.
Tenis sporunun TEB'in (Türkiye Ekonomi Bankası) sponsorluğunun ardından büyümeye geçtiğini hatırlatan Durmuş, "Devletimizin, bakanlığımızın bize desteği kaçınılmaz. Sorumluluklarımızı büyütmek açısından baktığınız zaman markalar olmadan asla olmaz. Biz işimizi zaten yaparız ama TEB ne zaman teniste bir proje yapmaya başladı, o zaman müthiş bir ilgi oluştu. Herkes tarafından bilinir olduğumuzu gördük. Markaların bu noktada çok büyük önemi var. İstanbul 'a tenis yıldızları geldi. Yıldızları gören, kortta izleyen herkes sokaklarda tenis izlemeye, tenisten bahsetmeye başladı.
Bu da hedeflerimize ulaşmada önemi rol oynuyor." diye konuştu.
TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici ise devlet ve sponsor iş birliğinin spordaki önemine değinerek, "Hem kurumların hem de bireylerin tek başına bir şey yapamayacağına inanan bir insanım. Bu iş birliğiyle yapılabilecek bir iş. Devlet ve sponsor iş birliği çok önemli. Bu iş birliği sayesinde değerleri yukarı taşımayı başardık. Bir sponsor için en önemli şey oluşturduğu değer." ifadelerini kullandıMilli tenisçi Yankı Erel de çiftlerde elde ettiği Wimbledon şampiyonluğu için elinden gelenin en iyisini yaptığını hatırlatarak, TEB'in Türk tenisinin daha çok izlenmesine yardımcı olduğunu ve sponsorsuz başarının gelmeyeceğini aktardı.

Dera Enis Yıldız Ebic Şampiyon Konferans 

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