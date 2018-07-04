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04 Temmuz 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Bozkır ekosistemine 10 milyon dolarlık destek - KONYA

Bozkır ekosistemine 10 milyon dolarlık destek - KONYA

- Törenin yapıldığı salondan görüntüler - Katılımcılardan görüntü - AO Orta Asya Alt Bölge Koordinatörü ve Türkiye Temsilcisi Viorel Gutu'un konuşması - İmza töreninden detaylarBozkır ekosistemine 10 milyon dolarlık destek - FAO ile Konya Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü arasında Anadolu bozkır ekosistemlerinin korunması için iş birliği anlaşması imzalandı - FAO Orta Asya Alt Bölge Koordinatörü ve Türkiye Temsilcisi Viorel Gutu: - " Konya 'da toplamda 10 milyon dolarlık bir projeyi uyguluyoruz. Bu küçük bir miktar olarak görünebilir ama çok büyük bir değişimi beraberinde getirebilecek düzeyde çalışmalara fırsat tanıyacaktır"KONYA (AA) - Konya 'da, Avrupa Birliği ile Türkiye'nin mali desteği, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün (FAO) uygulayıcılığında "Ekosistem Tabanlı Uyum" projesi hayata geçirilecek.FAO ile Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü arasında, "Bozkır Ekosistemlerinde İklim Değişikliğine Ekosistem Tabanlı Uyum İçin Tarımsal Uygulamalar" projesi için iş birliği anlaşması imzalandı.FAO Orta Asya Alt Bölge Koordinatörü ve Türkiye Temsilcisi Viorel Gutu, imza töreninde yaptığı konuşmada, projenin Anadolu bozkır ekosistemlerini koruma ve iyileştirme amacıyla tasarlandığını söyledi.

Proje ile bozkırların iklim değişikliğinin etkilerine karşı güçlendirilmesinin hedeflendiğini belirten Gutu, "Türkiye'yi çok güçlü bir ortak olarak görüyoruz. 3 milyon avro Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. Bunun yanında Küresel Çevre Fonu tarafından sağlanan bir fon var. Konya 'da toplamda 10 milyon dolarlık bir projeyi uyguluyoruz. Bu küçük bir miktar olarak görünebilir ama çok büyük bir değişimi beraberinde getirebilecek düzeyde çalışmalara fırsat tanıyacaktır." dedi.
Gutu, sürdürülebilir uygulamaları geliştirmeye çalıştıklarını, dünyanın bir bölgesinde ihtiyaç olan uzmanlığı başka bir yerden transfer etmek suretiyle tamamlayıcı rol oynadıklarını ifade etti.
Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Fatih Özdemir de bu projeyle Enstitüde yapılacak çalışmaların etkinliğinin artacağını, bilgi, birikim ve deneyimlerini çiftçilere aktarmak istediklerini söyledi.

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Seyfettin Baydar da iklim değişikliğinden en çok etkilenen bölgelerin başında Konya 'nın geldiğini belirtti.
İklim değişikliğinin etkilerine karşı ekosistem tabanlı tarım uygulamalarının yapılabileceğini anlatan Baydar, dünyadaki uygulamanın iyi örneklerinden birinin, Enstitü ve FAO'nun imzaladığı protokolle Konya 'da hayata geçirileceğini kaydetti.

İmza Töreni İklim Değişikliği Tarım Dolar Gesi 

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