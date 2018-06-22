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22 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Bozankaya ve Siemens iş birliği ihracatı artıracak - ANKARA

Bozankaya ve Siemens iş birliği ihracatı artıracak - ANKARA

- Siemens Mobility Üst Yöneticisi Sabrina Soussan ile röportajBozankaya ve Siemens iş birliği ihracatı artıracak - Siemens Mobility Üst Yöneticisi Sabrina Soussan: - "Türkiye’de başladığımız başarı hikayesini devam ettiriyoruz" - "İkinci bir projemiz de Bangkok'taki Mavi Hat Projemiz. Bundan sonra Bangkok metrosuna bağlı değişik projelerin olacağını öngörüyoruz"ANKARA (AA) - SEVGİ CEREN GÖKKOYUN - Siemens Mobility Üst Yöneticisi (CEO) Sabrina Soussan, Türkiye’de başarı hikayelerini devam ettirdiklerini, Bozankaya AŞ ile Bangkok'a metro ihracatı gerçekleştirdiklerini belirterek, "İkinci bir projemiz de Bangkok'taki Mavi Hat Projemiz. Bundan sonra Bangkok metrosuna bağlı değişik projelerin olacağını öngörüyoruz." dedi.
Soussan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de Siemens tarafından üretilen hızlı trenlerin ülkenin şehirlerine hareketlilik kattığını söyledi.

Türkiye’de uzun yıllardır faaliyet gösterdiklerini anlatan Soussan, "Halihazırda 7 treni teslim ettik, 10 treni daha teslim edeceğiz. Türkiye sadece Siemens Mobility için değil genel olarak Siemens için de çok önemli bir pazar. Türkiye’de başladığımız başarı hikayesini devam ettiriyoruz." diye konuştu.
Soussan, Türkiye’nin ilk metro ihracatını gerçekleştiren Bozankaya AŞ ile Siemens Mobility arasında başarılı bir iş birliği olduğuna işaret ederek, "Tayland'a metro ihracatı, Bozankaya ile çok iyi bir ortaklığın sonucu. Bu ilk proje ve ikinci bir projemiz de Bangkok'taki Mavi Hat Projemiz. Bundan sonra Bangkok metrosuna bağlı değişik projelerin olacağını öngörüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.Şehirlerde ulaşım sistemlerinin geleceğine yönelik çalışmaların yapıldığına dikkati çeken Soussan, "Nüfus artışının bir sonucu olarak gelecek yıllarda 2,5 milyar insan daha şehirlerde yaşamaya başlayacak. Dolayısıyla ulaşım sistemlerini çözmemiz lazım. Ulaşım sistemimizin şu anda karşılaştığı çevresel sorunları çözmemiz lazım. Trenler elektrikli vagonlarla çalışıyor. Bu yüzden çevre dostu. Enerji verimliliği üzerine çok fazla çalışıyoruz. Elektrikli olması çevre dostu olduğunun bir kanıtı." diye konuştu.
Bangkok Green Line Metro Projesi için metro üretimi gerçekleştirerek ihraç eden ilk Türk firması olan Bozankaya ve Siemens Mobility ortaklığında üretilen 22 trenin Tayland'a satılması Türkiye'ye 50 milyon avrodan fazla döviz kazandıracak. Bangkok'ta söz konusu trenlerin kullanılacağı metronun açılışının 5 Aralık'ta yapılması planlanıyor. Metronun bakımı için Türkiye'den yedek parça talebi de ihracata ek katkı sağlayacak.

Evrese Muhabir Abrin Erimli Hızlı Tren 

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