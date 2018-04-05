Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Nisan 2018 Perşembe günü yayınlandı
Boydak ilk çeyrekte yüzde 7,12 büyüdü - KAYSERİ Haberi

Boydak ilk çeyrekte yüzde 7,12 büyüdü - KAYSERİ Haberi

- Boydak Holding'in Üst Yöneticisi Alpaslan Baki Ertekin'in konuşması - DetaylarBoydak ilk çeyrekte yüzde 7,12 büyüdü - Boydak Holding Üst Yöneticisi Ertekin: - "Boydak Holding, 140 ülkeye yaptığı ihracat ile Türkiye ekonomisinin lider kuruluşları arasında yer almaktadır. 2017 yılını 8,7 milyar lira ciro ve 377 milyon dolar ihracatla kapattık. Türkiye ekonomisine güç vermeye devam edeceğiz" - "2018 ilk çeyrekte yüzde 7,12 büyüme gerçekleştirdik. 2017 ilk çeyrekte konsolide ciromuz 1,9 milyar lira iken, 2018'in aynı döneminde 2,3 milyar liraya ulaştı. Yıl sonunda 9,7 milyar ciro ve 420 milyon dolarlık ihracat hedefliyoruz"KAYSERİ (AA) - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından yönetilen Boydak Holding'in Üst Yöneticisi Alpaslan Baki Ertekin, yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,12 büyüme gerçekleştirdiklerini söyledi.

Ertekin, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki holdinge ait fabrikada düzenlediği toplantıda, 8 sektörde, 35 şirket ve 14 bin çalışanla faaliyet gösterdiklerini belirtti.
Boydak Holding'in 140 ülkeye yaptığı ihracat ile Türkiye ekonomisinin lider kuruluşları arasında yer aldığını aktaran Ertekin, şunları kaydetti:"2017 yılını 8,7 milyar lira ciro ve 377 milyon dolar ihracatla kapattık. Türkiye ekonomisine güç vermeye devam edeceğiz. 2018 ilk çeyrekte yüzde 7,12 büyüme gerçekleştirdik. 2017 ilk çeyrekte konsolide ciromuz 1,9 milyar lira iken, 2018'in aynı döneminde 2,3 milyar liraya ulaştı. Yıl sonunda 9,7 milyar ciro ve 420 milyon dolarlık ihracat hedefliyoruz."15 Temmuz sonrasında holdingin TMSF ile yönetildiğini hatırlatan Ertekin, "15 Temmuz üzerinden 1,5 - 2 sene geçmesine rağmen, 'Bu insanlar nasıl hala reklam yapabiliyorlar', 'Bu FETÖ'cü bir şirket değil mi?' deniliyor. Hayır burası FETÖ'cü bir şirket değil. Burası TMSF ile devlet güvencesi altında olan ve devletin atamış olduğu yöneticiler tarafından yönetilen bir şirket." ifadelerini kullandı. - Ar - Ge'ye 2018 yılında 17,1 milyon liralık yatırımErtekin, 2017 yılında 11,5 milyon lira olan Ar - Ge yatırımlarının, 2018'de 17,1 milyon liraya ulaşmasını planladıklarını vurguladı.Ertekin, holdingin tarihinde hiç olmadığı kadar profesyonelce yönetildiğini aktararak, şöyle konuştu:"Bugün itibarıyla 75,3 milyon dolar vadeli mevduatımız var. Vadesiz mevduatımız 19,1 milyon dolar. Toplamda bankalarda 94,5 milyon dolar paramız var. Toplam ticari alacaklarımız 834 milyon lira. Buna karşılık 248 milyon lira ticari borcumuz var. Yaklaşık 600 milyon lira ticari alacağımız var. 2016 yılında 488 milyon lira vergi ödemiştik. 2017 yılında 462 milyon liraya indi bunda sebep katma değer vergisinin yüzde 8'e inmesi."

Fabrika Toplantı Dolar Gesi 1 Milyon Dolar 

İlgili Foto Galeriler
İşçi Olarak Girdiği Fabrikanın Ortağı Olduİşçi Olarak Girdiği Fabrikanın Ortağı Oldu
Türkiye'nin İlk Milli Uçak Gemisi GörüntülendiTürkiye'nin İlk Milli Uçak Gemisi Görüntülendi
Bakanlık 282 Hileli Ürünü Açıkladı!Bakanlık 282 Hileli Ürünü Açıkladı!
Hızır Operasyonlara Sessiz GidecekHızır Operasyonlara Sessiz Gidecek
Kışın Vazgeçilmez Lezzetinin Sofraya YolculuğuKışın Vazgeçilmez Lezzetinin Sofraya Yolculuğu
Başbakan Yıldırım İngiltere'deBaşbakan Yıldırım İngiltere'de
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı