Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Nisan 2018 Cuma günü yayınlandı
Bor Şeker Fabrikası'nın özelleştirilmesi ihalesi (2) - ANKARA

Bor Şeker Fabrikası'nın özelleştirilmesi ihalesi (2) - ANKARA

- Bor Şeker Fabrikası'nın özelleştirilmesi ihalesi - İhalenin yapıldığı salondan ve katılımcılardan detaylar - Açık artırmadan detaylarBor Şeker Fabrikası'nın özelleştirilmesi ihalesi - Türkşeker'e ait Bor Şeker Fabrikası'nın özelleştirilmesi ihalesinde en yüksek teklifi 336 milyon lira ile Doğuş Yiyecek ve İçecek Üretim Sanayi Ticaret AŞ verdiANKARA (AA) - Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'ye (Türkşeker) ait Bor Şeker Fabrikası'nın özelleştirilmesi ihalesinde en yüksek teklifi 336 milyon lira ile Doğuş Yiyecek ve İçecek Üretim Sanayi Ticaret AŞ verdi.Özelleştirme İdaresinde (ÖİB), Kurumun Başkan Yardımcısı Bekir Emre Haykır başkanlığında pazarlık usulüyle gerçekleştirilen ihaleye, Albayrak Turizm Seyahat İnşaat Ticaret AŞ, Mutlucan Tuz Madencilik İnşaat Otomotiv Petrol Nakliye Sanayi ve Ticaret AŞ, Kayseri Şeker Fabrikası AŞ, Doğuş Yiyecek ve İçecek Üretim Sanayi Ticaret AŞ, İş - Kaya İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ, Tüzünler Tarım Ürünleri Hayvancılık Gıda İnşaat Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Erser Grup Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ - Sterk Plast Ltd. Ortak Girişim Grubu, Bergiz İnşaat AŞ katıldı.
İhalede ilk olarak kapalı zarf içinde elemesiz teklifler alındı. Üç elemeli tur sonrasında gerçekleştirilen açık artırmada başlangıç tutarı 245 milyon lira, artırım aralığı ise 1 milyon lira olarak belirlendi.Açık artırmanın sonunda en yüksek teklifi, 336 milyon lira ile Doğuş Yiyecek ve İçecek Üretim Sanayi Ticaret AŞ verdi.Teknik olarak sonuçlanan ihalenin neticesi, komisyonun nihai kararının onaya sunulmasının ardından açıklanacak.

Misyon Lyon Trol Açık Artırma 

İlgili Foto Galeriler
Beşiktaş Taraftarı Dev Maça HazırBeşiktaş Taraftarı Dev Maça Hazır
Maç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya GirdiMaç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya Girdi
Türkiye'nin İlk Milli Uçak Gemisi GörüntülendiTürkiye'nin İlk Milli Uçak Gemisi Görüntülendi
Bakanlık 282 Hileli Ürünü Açıkladı!Bakanlık 282 Hileli Ürünü Açıkladı!
Hızır Operasyonlara Sessiz GidecekHızır Operasyonlara Sessiz Gidecek
Kışın Vazgeçilmez Lezzetinin Sofraya YolculuğuKışın Vazgeçilmez Lezzetinin Sofraya Yolculuğu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı