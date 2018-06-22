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22 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Bor karbür üretilen dünyada birkaç ülkeden biri de Türkiye

Bor karbür üretilen dünyada birkaç ülkeden biri de Türkiye

bor karbür detayı

Fabrika Bild Yurt Dışı 

-Faruk Durukan açıklama
-detay görüntüler

( BALIKESİR -ÖZEL-HD) - Durukan: “Bor karbür fabrikası kurulması olumlu bir gelişmedir” BALIKESİR

- Balıkesir’in Edremit ilçesinde bor karbür üretimini başaran AR-GE firmasının sahibi Faruk Durukan, “Biz yaklaşık 3 yıldan bu yana bor karbür üretebiliyoruz. Enerji Bakanlığımızın Çin ile yapmış olduğu anlaşmada Balıkesir ilimize bor karbür fabrikası kurulması olumlu bir gelişmedir” dedi.
Bor rezervleri ile dünyanın ilgisini çeken Faruk Durukan, Çinlilerin bölgede bor karbür üretim fabrikası kurmasını bir başarı olarak yorumladı. Silah sanayiinde, otomotiv ve havacılık sanayiinde çok kullanılan işlenmiş bor karbürü ülkemizde 3 yıl önce üretmeyi başardıklarını ifade eden Durukan, “Biz yaklaşık 3 yıldan bu yana bor karbür üretebiliyoruz. Enerji Bakanlığımızın Çin ile yapmış olduğu anlaşmada Balıkesir ilimize bor karbür fabrikası kurulması olumlu bir gelişmedir. Çünkü bir şeyi üretmekten çok pazarlama önemli. Çin de dünya üzerinde bu tip pazarlamaları çok iyi yapabilen bir ülke. Zaten kendisi çok iyi ürün alabilen bir ülke. Burada güzel olan borun işlenerek yurtdışına çıkmış olması. Çok olumlu bir gelişme” dedi.
Türkiye’nin kendi başına bor karbür üretebildiğini ifade eden Faruk Durukan, “Yoksa Çin’in bor karbür üretmesi, bizim bor karbür üretemiyoruz anlamına gelmemeli. Biz şu anda onlar fabrika kurmadan biz üç yıldan bu yana üretiyoruz. Ama Çinliler pazarlamada bizden daha başarılılar. Hiçbir şey yapmasa kendi ülkesine alsa işlenmiş ürünü büyük bir avantaj. Onun için borun ham halini değil de işlenmiş olarak yurt dışına çıkması bakanlığın bana göre bir başarısıdır. Ama Çin şunu da unutmamalı. Kendileri bu projeden vazgeçtiği takdirde biz zaten bunu üretiyoruz. Bunu da bilmeleri önemli" diye konuştu.

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