Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
Bölgesel İstişare Toplantısı - DEİK Başkanı Nail Olpak - KOCAELİ

Bölgesel İstişare Toplantısı - DEİK Başkanı Nail Olpak - KOCAELİ

- DEİK Başkanı Nail Olpak'ın konuşması - Katılımcılardan detay görüntüler - "Büyüme rakamları, 2019 hedeflerini yakalamak açısından da bizim için önemli bir sinyal"KOCAELİ (AA) - Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, dünyada ticaretin daraldığı, finansman koşullarının zorlaştığı bir süreçte geçen yıl zor bir dönemi geri bıraktıklarını söyledi.

2018 yılı büyüme rakamlarının açıklandığını ifade eden Olpak, "Alıştığımız rakamlardan biraz geride de olsa hala büyümeye devam etmemizin önemli olduğunu, bunun 2019 hedeflerini yakalamak açısından da bizim için önemli bir sinyal olduğunu düşünüyorum. Elbette cari açık ve enflasyondaki iyileşme de ayrıca bizim açımızdan diğer olumlu gelişmeler." diye konuştu.
Olpak, kurulun Türkiye ve dünyadaki faaliyetlerinden bahsederek, Türkiye açısından 3. ülkelerle iş birliği yapmak konusunda cazip bir noktaya doğru gittiklerini kaydetti.
Ülkeleri ve gelecekleri için beraber çalışacaklarını anlatan Olpak, iş dünyası olarak huzur, güven ve istikrarın öneminden bahsetti. Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler ve Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk'ün de katıldığı toplantı, konuşmaların ardından basına kapalı devam etti.

Büyüme Rakamları Enflasyon Toplantı Cari Açık İş Dünyası 

İlgili Foto Galeriler
Başkentte Tanzim Satış Noktalarına Yoğun İlgiBaşkentte Tanzim Satış Noktalarına Yoğun İlgi
Hüdaverdi Steak & Izgara Sizi Ete DoyuracakHüdaverdi Steak & Izgara Sizi Ete Doyuracak
Yerli Bomba Atarlar Kışla YolundaYerli Bomba Atarlar Kışla Yolunda
Akçakoca'da Balıkçılar Karadeniz'den 40 Ton Palamutla DöndüAkçakoca'da Balıkçılar Karadeniz'den 40 Ton Palamutla Döndü
Balıkçılar Vira Bismillah Dedi Kasalar Hamsiyle DolduBalıkçılar Vira Bismillah Dedi Kasalar Hamsiyle Doldu
Türk Yapımı Milli Tüfek ABD'nin Tahtını SarsacakTürk Yapımı Milli Tüfek ABD'nin Tahtını Sarsacak
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı