Bodrum'un milyon avroluk misafirleri - MUĞLA İzle

- Bodrum açıklarında ve koylardaki motoryatlardan görüntü, - Marina ve marina yakınlarında demirli motoryatlar, - Bodrum guletleri, - Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi Başkanı Orhan Dinç ile röportaj, - Bodrum Denizciler Derneği Başkanı Mustafa Demiröz ile röportaj, - Akaryakıt ikmali yapılan motoryatlar.Bodrum'un milyon avroluk misafirleri - Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Bodrum, maviyle yeşilinin buluştuğu koyları ve marinalarında, milyon avroluk yatlara ev sahipliği yapıyor - DTO Bodrum Şubesi Başkanı Orhan Dinç: - "Dünyaca ünlü iş adamlarımızın Bodrum'u tercih etmesi ve buralarda demir atması onur verici. Bunlar turizm için de olumlu gelişmeler. Aldıkları hizmetlerde de Bodrum olarak bunun karşılığını verebiliyoruz" - Bodrum Denizciler Derneği Başkanı Mustafa Demiröz: - "Pek çok özel yat ilçemizi, ilçemize bağlı koyları, Gökova Körfezi'ni ziyaret ediyor. Mavi yolculuğun bir çeşidi olarak kullanıyorlar"MUĞLA (AA) - OSMAN URAS - Muğla 'nın Bodrum ilçesi, birbirinden güzel koyları ve marinalarında gösterişli duruşlarıyla dikkati çeken mega yatları ağırlıyor.Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Bodrum'da turizm sezonunda maviyle yeşilinin buluştuğu koyların yanı sıra marinalar, değeri milyon avrolarla belirtilen lüks yatlara ev sahipliği yapıyor. Bazıları kiralık lüks yatlar, ilçe turizmine canlılık kazandırıyor.Her yıl iş, sanat, spor ve siyaset dünyasından öne çıkan çok sayıda kişi, tatil için tercih ettiği ilçede demir attıkları ıssız koylarda, doğal güzellikler arasından tatilin tadını çıkarıyor.Mavi sularda zaman zaman dünyanın sayılı zenginleri arasındaki iş adamlarının yatlarının da boy gösterdiği turizm kentinde, özenle yapılmış Bodrum guletleri de yat turizminde öne çıkıyor.Bodrum açıklarında görülen yatlara, iskele ve marinalarda yakıt ikmali yapılıyor. Gıda ve diğer ihtiyaçları da Bodrum'da giderilen yatlarla doğayla iç içe gezilere çıkılıyor.Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi Başkanı Orhan Dinç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son iki yıla göre bu yıl Bodrum'da motor yat trafiğinin artığını söyledi.
Bodrum ve Türkiye için bu durumun sevindirici olduğuna dikkati çeken Dinç, "Dünyaca ünlü iş adamlarımızın Bodrum'u tercih etmesi ve buralarda demir atması onur verici. Bunlar turizm için de olumlu gelişmeler. Aldıkları hizmetlerde de Bodrum olarak bunun karşılığını verebiliyoruz. Oda olarak bunların sayısını artırmak için elimizden geleni yapacağız." dedi. Lüks yatlardan bazılarının uzunluğunun 100 metreden fazla olduğuna dikkati çeken Dinç, şunları söyledi:"Yatların 100 - 120 metreyi bulanları var. Bunlar 80, 120 ve 150 milyon avro değerlerinde. Çok önemli iş adamlarımızın dünyaca bilinen çok büyük motor yatları. Ülke ekonomimize ve Bodrum ekonomimize çok büyük katkı sağlamaktalar. Bodrum reklamımıza da önemi katkıları vardır." - Mavi yolculuğun adresi BodrumBodrum Denizciler Derneği Başkanı Mustafa Demiröz de deniz turizminde mavi yolculuğun bir marka olduğunu, bunun Bodrum'da başladığını ve sadece Türkiye'de yapıldığını söyledi.
Mavi yolculuğun yine bir marka olan Bodrum guletleriyle yapıldığını anlatan Demiröz, Bodrum'un deniz turizminde talep görmesinin farklı gerekçeleri olduğunu vurguladı.Dünya üzerinde pek çok doğal ve güzel yer olduğunu ifade eden Demiröz, buna rağmen Bodrum'un veya deniz turizmi yaptıkları alanların hem kültürel, tarihsel, doğal güzelliklerinden dolayı hem de mevsimler özelliklerinden dolayı dünyaca tanındığını ve arandığını kaydetti. Doğal koyların bu turizm çeşidinin oluşmasında büyük katkı sağladığını ancak koylarda yapılacak tahribatın bu turizm kolunu bekleyen tehlike olduğunu aktaran Demiröz, şunları kaydetti:"Pek çok özel yat ilçemizi, ilçemize bağlı koyları, Gökova Körfezini ziyaret ediyor. Mavi yolculuğun bir çeşidi olarak kullanıyorlar. Hiçbir yat sahibi teknesini bir marinaya bağlamak için almaz, bir marinada sürekli bağlamaz. Marinalara yakın olan yerlerde, doğal ve bakir koylara gidip vakit geçirmek, denize girmek, oralarda tatilini geçirmek için bu teknelerini kullanır. Bunları kaybetmemek için de doğal ve bakir koylarımızı kaybetmememiz gerekiyor."