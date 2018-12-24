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24 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Bodrum Mandalina Hasat Festivaline doğru - MUĞLA

Bodrum Mandalina Hasat Festivaline doğru - MUĞLA

- Mandalinadan görüntüler - Mandalinadan yapılan ürünlerden detaylar - Toplantıda yapılan konuşmalar - Hasattan görüntüBodrum Mandalina Hasat Festivaline doğru - Festival öncesinde, mandalina bahçesinde basın toplantısı düzenlendiMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Bodrum ilçesinde, "Bodrum Mandalina Hasat Festivali" düzenleniyor.Bodrum Belediyesi, Bodrum Ticaret Odası (BODTO), Bodrum Turunçgil Üreticileri Birliği ve bazı sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle, ilçede, 29 - 30 Aralık'ta gerçekleştirilecek festival öncesinde basın toplantısı düzenlendi.
Bitez Mahallesi'ndeki bir mandalina bahçesinde yapılan toplantıda konuşan Bodrum Belediye Başkan Vekili Funda Akçalı, 13'üncüsü düzenlenecek etkinliğin, kendine has kokusu ve aromasıyla bilinen Bodrum mandalinasının korunması, bahçelerinin gelecek nesillere taşınmasına dikkati çekmek amacıyla yapıldığını söyledi.

Mandalinanın Bodrum'un değeri ve kültürü olduğunu ifade eden Akçalı, "Buna sahip çıkmak için festivaller yapılıyor. Bunlar farkındalık festivalidir. Mandalinamızın gerektiği değeri bulmasını umuyoruz. Yarımada'da entegre tesislerin yapılması gerekiyor." dedi.
Bodrum Turunçgil Üreticileri Birliği Başkan Vekili İsmail Akpınar da birliği kurmalarındaki tek amaçlarının, mevcut ürünü korumak olduğunu vurguladı.Mandalinanın kendine has bir kokusu olduğunu belirten Akpınar, "Mandalinayla ilgili coğrafi işarette alındı ancak, biz bunu tam olarak ekonomiye çeviremedik. Bu ürünü korumamız lazım. Yapacağımız bu festivaller de buna katkı sağlayacaktır." diye konuştu.
Eski Bitez Belediye Başkanı ve mandalina bahçesi sahibi İbrahim Çömez de mandalina festivallerinin çok kolay kazanılmadığına işaret etti.Mandalinanın önemini torunlarına da anlatmaya çalıştıklarını dile getiren Çömez, bütün çabalarının mandalinayı ve ağacını korumak olduğunun altını çizdi.Toplantıya katılan diğer katılımcılar da mandalinanın Bodrum için önemli bir ürün olduğuna değinerek, mandalinaya gereken ilginin ve desteğin verilmesi gerektiğini ifade etti.
Etkinlikte mandalina meyvesi başta olmak üzere, mandalina gazozu, mandalinalı kek, kurabiye, cips gibi ürünler ikram edilirken, bahçeden mandalina hasadı da yapıldı.Öte yandan hafta sonu düzenlenecek festival kapsamında, bahçede mandalina hasadı, yöresel lezzetler, el sanatları ve taş kahve söyleşileri gibi birçok etkinlik düzenleneceği belirtildi.

Hafta Sonu Basın Toplantısı Farkındalık El Sanatları Sivil Toplum 

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