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27 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Bodrum'da kruvaziyer turizmi - MUĞLA

Bodrum'da kruvaziyer turizmi - MUĞLA

- Mein Schiff 2 isimli kruvaziyerden detay görüntüler - İlçe merkezinde alış veriş yapan turistlerden detay görüntüler - Genel ve detay görüntülerBodrum'da kruvaziyer turizmi - "Mein Schiff 2" isimli kruvaziyer, ilçeye 2 bin 77 turist getirdiMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Bodrum ilçesine "Mein Schiff 2" isimli kruvaziyer ile 2 bin 77 turist ulaştı.Malta bayraklı 265 metre uzunluğundaki kruvaziyer, Paşatarlası mevkisindeki iskeleye yanaştırıldı.Girit Adası'dan gelen kruvaziyerde, çoğunluğu Alman 2 bin 77 yolcu ile 798 personel bulunduğu bildirildi.
Gümrük işlemlerinin ardından gemiden inen turistler, sahilde yürüyüş yaptı. Bazıları taksilerle şehir turuna çıktı.Tarihi yerleri ziyaret edip alışveriş yapan turistler, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Paşatarlası ve Kumbahçe plajında denize girip güneşlenenler de oldu.

Uzunlu Alışveriş Bild Hatıra Fotoğrafı 

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