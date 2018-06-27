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27 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Bodrum’a denizden turist yağdı

Bodrum’a denizden turist yağdı

gemiden genel detay

Uzunlu Alışveriş Yolcu Gemisi Nani 

-gemiden inen turistler
-turistlerin denize girmesi

( MUĞLA -HD) MUĞLA

- Muğla'nın Bodrum ilçesine 2'nci seferini yapan "Mein Schiff 2" isimli yolcu gemisi ilçeye 2 bin 77 turist getirdi. Yunanistan'ın Girit Adası'dan gelip Bodrum Gemi Yanaşma İskelesi'ne yanaşan Malta bayraklı dev gemide, çoğunluğu Alman uyruklu 2 bin 77 yolcu ve 798 personel bulunuyor. Gümrük işlemlerinin ardından 265 metre uzunluğundaki kruvaziyerden inen yolcuların çoğunluğu şehir turu yaptı. Gemiden inen turistler Kumbahçe ve Paşatarlası sahillerinde denize girdi. Bazı turistler ise Bodrum’un tarihi ve turistik yerlerini gezip, ilçedeki dükkanlardan alışveriş yapmayı tercih etti. Bodrum çarşısında alışveriş yapan turistler esnafın yüzünü güldürdü. Bu sezon 2'nci seferini yapan kruvaziyerin sezon sonuna kadar 2 sefer daha yapacağı kaydedildi. Geminin akşam saatlerinde Bodrum’dan ayrılarak Yunanistan'ın Mykonos adasına gideceği öğrenildi.
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