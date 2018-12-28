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28 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Bitlis'ten 75 ülkeye tekstil ihracatı

Bitlis'ten 75 ülkeye tekstil ihracatı

- Nur Tekstil Atölyesinde çalışanların genel görüntüsü - Tekstil Atölyesinde çalışan gençlerin baskı makinasını kullanması - Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu'nun konuşması - Ufuk Özen Alibeyoğlu'nun Nur Tekstilde çalışanlarla bir araya gelmesi - Nur Tekstil Atölyesi sahibi Sıraç Nur Alibeyoğlu'na çalışmalar hakkında bilgi vermesi - Ürünün aşamalardan geçmesi ve son olarak paketlenmesiBİTLİS (AA) - Bitlis 'in Güroymak ilçesinde belediyenin katkılarıyla kurulan tekstil fabrikasından 75 ülkeye ihracat gerçekleştiriliyor.İstihdama katkı sağlamak amacıyla bin 500 metrekarelik alanda kurulan fabrikada 270 kişi çalışıyor.Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu, yaptığı açıklamada, fabrikada, ünlü bir firmanın da fason üretiminin gerçekleştirileceğini söyledi.

Göreve geldiklerinden bu yana bölgenin en büyük sorunu olan istihdama yönelik ciddi çalışmalar gerçekleştirdiklerini anlatan Alibeyoğlu, şunları belirtti:"Fabrikadan şu an 75 ülkeye ihracat yapılıyor. 'Nike' markasının da fason üretimini Güroymak'ta gerçekleştirmeye başladık. Bu ürünler Güroymak ilçesinde üretilip dünyanın dört bir tarafına dağıtılacak. Bu durum bizi son derece memnun etmiş, geleceğe umutla bakmamıza vesile olmuştur. İnşallah bu firma en kısa zamanda büyük bir fabrikayla burada üretime başlayacak. Bu da ilçemizde ve bölgemizde çok ciddi manada istihdamın artışına vesile olacak."Fabrika sorumlusu Sıraç Nur ise atıl durumdaki inşaatı kaymakamlığın desteğiyle kısa sürede fabrikaya dönüştürdüklerini ifade etti.
Haftada bir gün koordinatör öğretmenlerin çalışanlara fabrikada ders verdiğini anlatan Nur, "Çıraklığa kayıt yaptığımız öğrenci İş - Kur'a da dahil ediliyor. Sigortaları yatırılarak 4 yıldan sonra kalfalık, ustalık, usta öğretici ve girişimcilik belgesi verilebilecek. Çalışanlar teknik lise diploması da alabilecek. Bu hem firma hem de çalışan için büyük bir katkıdır." dedi.

Tekstil Fabrikası Diploması Öğretmenler Öğretmen Girişimcilik 

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