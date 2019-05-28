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28 Mayıs 2019 Salı günü yayınlandı
Bir demet çiçek için 1 ay uğraş veriyorlar Haberi

Bir demet çiçek için 1 ay uğraş veriyorlar Haberi

çiçek yapımından görüntü

Siyer Fabrika Tutkal Asad Öğretmen 

-Fatma Dinç Aslan ile rop
-Çiçeklerin görüntüsü
-detaylar

( TRABZON - ÖZEL) TRABZON

- Trabzon Ortahisar Halk Eğitim Merkezi bünyesindeki Alacahan’da açılan çiçekçilik kursunda kursiyerler 1 demet el yapımı çiçek için 1 ay uğraş veriyor. Genellikle organizasyonlara sipariş üzerine yapılan çiçekler evlerde de dekoratif olarak kullanılıyor. 1 demet çiçeğin yapılması yaklaşık 1 ay sürerken, fiyatı ise 200 TL civarında alıcı buluyor. Trabzon Ortahisar Halk Eğitim Merkezi bünyesindeki Alacahan’da çiçek yapımı konusunda usta öğretici olarak görev yapan Fatma Dinç Aslan ürettikleri çiçeklerin, piyasadakinden çok farklı olduğunu belirterek kursa ilginin olduğunu söyledi.

Yaklaşık 9 aydır çiçekçilik kursunun verildiğini belirten Aslan, “Selçuk Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Çiçek örgü dokuma öğretmenliği mezunuyum. Kursumuzda genellikle gelin çiçekleri, nikahlarda dağıtılan nikah şekerleri, ev deklarasyonları için çiçekler, panolar yapıyoruz. Ekim ayından beri kurs veriyoruz. Şu an 5 kursiyerimiz var. Burada üretilen çiçekler tamamen el emeği , yani organik diyebiliriz. Dışarda satılanlar ise fabrikasyon yani hazır çiçek. Üstelik bizim ürettiğimiz çiçekler piyasaya göre çok daha uygun. Genelde, keçe, eva, fon kartonları, tutkalı hamur, deri, çuval kumaş, kolalı kumaş olmak üzere farlı kumaş çeşitleri gibi malzemeler kullanıyoruz. Daha ziyade organizasyon işi yapanlardan daha çok sipariş alıyoruz” dedi.
Bir demet çiçeğin yapımı bir ayı bulduğunu belirten Aslan, “Kursiyerlerimizin yapmış olduğu bir demet çiçeğin maliyeti 50 TL, satışımız ise 200 TL civarında. Bir demet çiçeğin yapımı ise bir ayı buluyor“ diye konuştu.
(BK-ÖS-Y)
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