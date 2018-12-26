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26 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Bilecik: 'İkinci 100 Günlük Eylem Planı'nın da olumlu olduğunu görüyoruz ama bunların artık daha uzun vadeli olması gerektiğini düşünüyoruz' - İSTANBUL

Bilecik: 'İkinci 100 Günlük Eylem Planı'nın da olumlu olduğunu görüyoruz ama bunların artık daha uzun vadeli olması gerektiğini düşünüyoruz' - İSTANBUL

Bilecik: "İkinci 100 Günlük Eylem Planı'nın da olumlu olduğunu görüyoruz ama bunların artık daha uzun vadeli olması gerektiğini düşünüyoruz" - İSTANBUL - TÜSİAD Başkanı Bilecik'in açıklamalarıİSTANBUL - TÜSİAD Başkanı Bilecik: "İkinci 100 Günlük Eylem Planı'nın da olumlu olduğunu görüyoruz ama bunların artık daha uzun vadeli olması gerektiğini düşünüyoruz."

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