Bilecik: 'Finansman maliyetleri bu kadar yüksek olmasına rağmen gerek içeride iş dünyasının, gerekse yabancı yatırımcıların güçlü bir yatırım yapma iştahı var' - İSTANBUL İzle
Bilecik: "Finansman maliyetleri bu kadar yüksek olmasına rağmen gerek içeride iş dünyasının, gerekse yabancı yatırımcıların güçlü bir yatırım yapma iştahı var" - İSTANBUL - TÜSİAD Başkanı Bilecik'in açıklamalarıİSTANBUL - TÜSİAD Başkanı Bilecik: "Finansman maliyetleri bu kadar yüksek olmasına rağmen gerek içeride iş dünyasının, gerekse yabancı yatırımcıların güçlü bir yatırım yapma iştahı var."