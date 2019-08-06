Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Beyaz cennete gelen turist sayısı Türkiye ortalamasının yüzde 13 üstünde

Beyaz cennete gelen turist sayısı Türkiye ortalamasının yüzde 13 üstünde

Başkan Şen röp.

Cennet Yabancı Turist Sayılar Özel Sektör Hükümet 

-Pamukkale'den görüntü (ARŞİV)

( DENİZLİ - ÖZEL)- Pamukkale 2019 yılı Temmuz ayı itibariyle 370 bin turisti ağırladı DENİZLİ

- Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, 2019 yılı turizmciler için iyi bir yıl olarak geçtiğini ifade ederek, “Ülke ortalamasına baktığımız zaman yüzde 11 civarında yabancı misafir sayısında artış var. Bölgemizde yüzde 23 civarında yabancı ve yerli misafir sayılarında artış gözlemliyoruz” dedi.
Şen, UNESCO Dünya Miras Listesi'ne yer alan Pamukkale’ye olan ilginin her geçen yıl arttığını ve bunun da rakamlara olumlu yansıdığını ifade etti.
Şen, Pamukkale’ye gelen yerli ve yabancı turist sayısının geçen yılın aynı dönemine göre arttığını kaydederek, “Ülke ortalamasına baktığımız zaman yüzde 11 civarında yabancı misafir sayısında artış var. Bölgemizde yüzde 23 civarında yabancı ve yerli misafir sayılarında artış gözlemliyoruz. Temmuz ayına baktığımız zamanda geçen yıl 300 bin yerli ve yabancı misafir Pamukkale ören yerini ziyaret etmişti. Bu yıl rakam 370 binin üzerine çıktı. Ağustos ayında 400 binin üzerine çıkmayı hedefliyoruz. Özellikle haziran, temmuz, ağustos ayında 1 milyon kişinin ziyaret etmesini ve yılsonu itibarı ile de 3 milyon civarı hedefimiz vardı ona yakın seviyelerde de biz sezonu kapatmayı bekliyoruz. Hedefimiz de 3 yıl içinde Pamukkale Ören yeri bölgesinde 5 milyon rakamına ulaşmak” diye konuştu.
“Tatil planı sene başında yayınlanmalı” Tatil planlamasının daha öncesinden yapılması tatil yapacak vatandaşlara kolaylık sağlayacağının altını çizen Şen, “Bunun yanında biz hükümetimizden turizmciler olarak tatil planının yılın başında yapılmasını talep ediyoruz. Son dakika da ilan edilen tatiller özellikle yerli vatandaşlarımızın çok pahalı fiyatlarda yer bulmasına neden oluyor. Haberlerde gördüğümüz gibi 1-2 neredeyse 3 saatte kent içine girmek mümkün oluyor. Hükümetimiz yılın başında bunu yaparsa ve bunu resmi daireler ile beraber özel sektör için de düzenlerse hem resmi dairelerde çalışanlar arkadaşlarımız hem resmi yerlerde çalışan arkadaşlarımız tatil programlarını buna göre yaparlar” ifadelerini kullandı.
İlgili Foto Galeriler
AK Parti Referandum KampanyasıAK Parti Referandum Kampanyası
Şehide Son Bakış Yürekleri DağladıŞehide Son Bakış Yürekleri Dağladı
Kurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin AçıklamaKurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin Açıklama
O Ses Türkiye Cennet Nur yanlış iğne kurbanı olduO Ses Türkiye Cennet Nur yanlış iğne kurbanı oldu
Türkiyenin İkinci Sondaj Gemisi Yavuz Yola ÇıktıTürkiyenin İkinci Sondaj Gemisi Yavuz Yola Çıktı
Türk Firma Dünya Liderine işi ÖğretecekTürk Firma Dünya Liderine işi Öğretecek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı