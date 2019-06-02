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02 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Bayrama özel ‘tek taş yüzük’ İzle

Bayrama özel ‘tek taş yüzük’ İzle

-Tek taş yüzük

Alışveriş 

--Yüzüğün paket edilmesi
--Vitrindeki yazı
--Kuyumcu Mehmet Cıncık ile röp

( GAZİANTEP - ÖZEL) GAZİANTEP

- Gaziantep’te, bir kuyumcuda bayrama özel olarak tasarlanan tek taş yüzükler, 129 liradan satışa çıkarıldı. Karatarla Mahallesi’ndeki bir kuyumcu Ramazan Bayramı’nda hediye edilmek üzere düşük gramajda yeşil altından tek taş yüzük tasarladı. Bayrama özel olarak tasarlanan tek taş yüzüğe yoğun ilginin olduğunu söyleyen kuyumcu Mehmet Cıncık, uygun fiyatta yüzüklerinin olduğunu kaydetti.
Bayramda özellikle nişanlılara yönelik tasarlanan ve 129 liradan satışı yapılan tek taş yüzükle müşterilerini memnun ettiklerini belirten Cıncık, “Yüzükleri kendimiz özel olarak yaptırıyoruz. Yeşil altın, 129 liradan başlıyor, 1 milyara kadar fiyatları var. Maksat sevgililer, nişanlılar özel günde ceplerinden fazla para çıkmadan alıp hediye etmelerini istedik. Malum bayram öncesinde alışverişler de harcama çok oluyor. Biz tek taş da olsa gönül alınsın diye 129 liradan tek taş yüzük satıyoruz” dedi.

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