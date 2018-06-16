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16 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Bayram tatili yoğunluğu - BALIKESİR İzle

Bayram tatili yoğunluğu - BALIKESİR İzle



Görüntü dökümü - Bayram tatili yoğunluğu - Ayvalık’a gelen tatilciler Balıkesir 'de bayram tatili yoğunluğu - Edremit Körfezi'nin Akçay, Altınoluk, Güre, Burhaniye, Ören beldelerinin yanı sıra Ayvalık ilçesi Ramazan Bayramı tatilinde on binlerce tatilciye ev sahipliği yapıyorBALIKESİR (AA) - Balıkesir 'in Edremit Körfezi, Ramazan Bayramı tatilinde vatandaşların yoğun talebi nedeniyle adeta doldu taştı.Ramazan Bayramı tatilini fırsat bilerek Ayvalık, Gömeç, Burhaniye ve Edremit ilçeleriyle, bunlara bağlı Cunda Adası, Ören, Altınoluk, Zeytinli, Güre ve Akçay gibi Kuzey Ege'nin turizm merkezlerine gelen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.Kış aylarında yaklaşık 70 bin kişinin yaşadığı Ayvalık'ın tatil dolayısıyla nüfusunun neredeyse on katı turisti ağırladığı tahmin ediliyor.Ayvalık'ın cazibe merkezlerinden Cunda Adası'na giden tek ana arterde trafik, başta İstanbul ve Ankara olmak üzere ülkenin dört bir yanından gelen binlerce araç nedeniyle neredeyse durma noktasına geldi.İlçeye bağlı Küçükköy ve Altınova mahallerinde de trafikte yoğunluk yaşandı. Ayvalık'ta, tüm otel ve pansiyonlarda doluluk oranı yüzde 100'e ulaşırken, birçok tesis odalarına ilave yatak koymak zorunda kaldı.Cunda Adası'nda restoran işleten Ahmet Kaçar, beklentilerin altında kalan kış mevsiminin ardından bayram tatilinin yüzlerini güldürdüğünü belirterek, "İnşallah böyle devam eder. Turizm sezonu 24 Haziran'da yapılacak seçimlerin ardından başlar. Ramazan ayı çok durgun geçti. İnşallah bundan sonra daha da iyi olacaktır." dedi.
Midilli atlarıyla tatilcilerin çocuklarını gezdiren Saki Dizlek de ciddi bir hareketlilik yaşadıklarını dile getirerek, "İşlerimiz çok şükür iyi gidiyor. Tatilcilerin gelmesiyle Pony (Midilli atı) sezonunu açtık. Bayramla başlayan bu hareketliliğin seçimlerin ardından da süreceğine inanıyorum." ifadesini kullandı.Cunda Adası ile Ayvalık merkez arasında yıllardır motor teknelerle nostaljik seferler düzenleyen kaptan Ali Çambek de "Turizm sezonu seçimlerin ardından başlayıp ekim ayına kadar sürer. Ramazan Bayramı hareketliliğinden çok memnunuz." diye konuştu.

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