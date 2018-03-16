Bayram lezzeti 'Sinop nokulu'nda tescil sevinci - SİNOP
Bayram lezzeti " Sinop nokulu"nda tescil sevinci - SİNOP - Sinop Nokulu'nun yapılması - Hamurun açılması - Açılan hamrun içine üzüm ceviz konulması - Katlanarak tepsiye yerleştirilmesi - Osman Şen ile röportaj - Sultan Kalyoncu ile röportaj - Detaylar - Liman kenti Sinop 'ta, gemicilerden geldiği düşünülen ve bayramların vazgeçilmez yiyeceği nokula, Türk Patent ve Marka Kurumunca Coğrafi İşaret Tescil Belgesi verilmesi üreticileri mutlu etti - Üretici Şen:"Eskiden limana gelen gemiciler ellerinde kalan üzümü, cevizi, unu Sinop lulara vererek 'bize yiyecek bir şeyler yapın' demişler. O dönemde eldeki malzemeler karıştırılarak böyle bir ürün ortaya çıkmış. Yüksek enerjili ve kalorili bir yiyecek" - " Sinop nokulu ismini artık kimse kullanamayacak. Sinop nokulu, özellikleri ile Sinop adına tescillenmiş oldu"SİNOP (AA) - MEHMET KUMCAĞIZ - Liman kenti Sinop 'ta gemicilerden geldiği düşünülen ve bayramların vazgeçilmez lezzetlerinden olan "nokul"un tescillenmesi üreticileri sevindirdi.Özellikle bayramlarda hemen her evde yapılan nokul, Türk Patent ve Marka Kurumunca (TÜRKPATENT) yöresel lezzet olarak tescillenerek Coğrafi İşaret Tescil Belgesi sahibi oldu.Kentte 30 yıldır Sinop nokulu yaparak yurt içi ve yurt dışına gönderen Osman Şen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, cevizli, üzümlü ya da kıymalı yapılan Sinop nokulunun tescillenmesine çok sevindiklerini belirterek, "Nokulun tescillenmesi, kentin tanıtımı için önem taşıyor. Sinop nokuluna Coğrafi İşaret Tescil Belgesi'nin verilmesi kentimizin marka değerini arttırdı. Lezzetiyle meşhur, özellikle bayramlarda sofralarımızdan eksik olmayan nokulumuz, artık kentimizle özdeşleşti ve marka haline geldi.'' dedi. Nokulun, denizcilerden gelen bir lezzet olduğuna işaret eden Şen, şunları dile getirdi:"Karadeniz'in üç doğal limanı vardır. Bunlardan ikisi temmuz ve ağustos ayıdır. Bu aylarda Karadeniz'de fırtına olmaz. Üçüncüsü ise Sinop doğal limanıdır. Temmuz ve ağustos ayında gemiler batmaz. Sinop doğal limanına gelen gemiler de batmaz. Eskiden limana gelen gemiciler ellerinde kalan üzümü, cevizi, unu, kıymayı Sinop lulara vererek, 'bize yiyecek bir şeyler yapın' demişler. O dönemde eldeki malzemeler karıştırılarak böyle bir ürün ortaya çıkmış. Yüksek enerjili ve kalorili bir yiyecek. Uzun süre taze kalır. Acıktırmaz, besleyicidir. Bu nedenle Sinop 'ta, o günlerden bugünlere kadar gelmiştir. Bayramlarda soframızdan eksik olmaz."Coğrafi İşaret Tescil Belgesi alan Sinop nokulunun ismini, artık kimsenin kullanamayacağını belirten Şen, " Sinop nokulu, özellikleri ile Sinop adına tescillenmiş oldu. Bu hem Sinop 'a hem de nokul üreten herkese büyük katkı sağlayacak. Artık nokulumuz tamamen Sinop 'a aittir. Yapılış tarzı sadece ilimize aittir. Bizim yöresel ürünümüzdür.'' diye konuştu. Şen, tescilin ardından özellikle yurt içi ve yurt dışından yiyeceğe talebin arttığını sözlerine ekledi.Nokul imalatı yapan Sultan Kalyoncu da ürünün özelliğinin, yapılırken hamurun kıvamını tutturmak olduğunu söyledi.
Şen, nokulun, yumurta akı, süt, sıvı yağ, tereyağı ile hazırlanan hamurun açılarak içine toz şeker, çekilmiş ceviz ve kuru üzüm serpilmesiyle hazırlandığını, kıymalısının da yapıldığını anlattı.