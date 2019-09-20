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20 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Bayburt- Gümüşhane Havalimanı 2020'de tamamlanacak Haberi

Bayburt- Gümüşhane Havalimanı 2020'de tamamlanacak Haberi

Havalimanından detay ve genel görüntüler

Uzunlu Nükte Turab Apron Allah 

-Vali Epcim'in incelemelerinden görüntüler
-Vali Epcim ile röportaj

( BAYBURT )- Bayburt Valisi Epcim, yapımı devam havalimanında incelemelerde bulundu BAYBURT

- Gümüşhane'nin Köse ilçesi Salyazı köyünde, temeli dönemin Başbakanı Binali Yıldırım tarafından atılan Bayburt-Gümüşhane Havalimanı'nda yapım çalışmaları tüm hızla sürdürülüyor. Yaklaşık 300 milyon liraya ihale edilen, yıllık 2 milyon yolcu kapasiteli havalimanının 2020’de tamamlanması planlanıyor. Pist uzunluğunun 3 kilometre, genişliğinin de 60 metre olması ve 2 milyon yolcuya hizmet verilmesi beklenen Bayburt-Gümüşhane Havalimanı, özellikle sahil şeridinde hava şartları nedeniyle iniş yapamayan uçaklara alternatif olacak. “Bölgeye çok şey katacak” Bayburt- Gümüşhane Havalimanı'nda beraberindeki Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, İl Emniyet Müdürü Sezayi Er, İl Jandarma Komutanı Halil Murat ve İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu ile birlikte incelemede bulunan Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, yüklenici firma olan Bayburt Grup Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Şentürk ve teknik ekibinden çalışmalar hususunda brifing aldı. Bayburt - Gümüşhane Havalimanı'nın 4 şehre alternatif oluşturabilecek noktada yer aldığını belirten Vali Epcim, “Şu anda çalışmalar devam ediyor. Bu çalışmalar bu yıl 2 ay daha devam edecek. Önümüzdeki yıl içerisinde de özellikle üst yapıya ilişkin terminal binasının ihalesi yapılarak yıl içerisinde bu binanın tamamlanmasına dönükte bir hedef çalışmamız olacak. Bu hedef gerçekleştirildiğinde, yani pis alanının asfalt çalışmaları, beton çalışmaları tamamlandıktan sonra terminal binasının da tamamlanmasına müteakip havalimanı hizmet vermeye başlamış olacak.” dedi.
Havalimanındaki üst yapı çalışmalarının 2020 yılında tamamlanacağını da sözlerine ekleyen Vali Epcim, “Bu yıl içerisinde yapılacak çalışmaları tamamlayacağız. 2020 yılı içerisinde de üst yapıya ilişkin çalışmalar tamamlandıktan sonra inşallah Bayburtlular, Gümüşhaneliler çok daha rahat bir şekilde memleketlerine ulaşmış olacaklar. Ayrıca bölgemizin ciddi bir turizm potansiyeli var. Turizm potansiyelinden yararlanmak isteyen vatandaşlarımız da çok hızlı bir şekilde ilimize gelmiş olacaklar. Ben bu vesileyle destek veren başta Cumhurbaşkanımıza, ulaştırma bakanlarımıza ve müteahhit firma yetkililerine teşekkür ediyorum.” dedi.
Bayburt- Gümüşhane Havalimanı Gümüşhane ile Bayburt arasındaki Salyazı mevkiinde yapımı devam eden havalimanı, yıllık 2 milyon yolcu kapasitesine sahip olacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca projesi hazırlanan, 285 milyon lira bütçeli havalimanı, 3 bin metre uzunluğunda, 60 metre genişliğinde pist; 300 metre uzunluğunda, 120 metre genişliğinde apron ve 265 metre uzunluğunda, 24 metre genişliğinde taksiruttan oluşacak. Gümüşhane'ye 67, Bayburt'a ise 47 kilometre uzaklıkta yer alan havalimanı projesinin 2020 yılında bitirilmesi planlanıyor. (BK-AA)
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