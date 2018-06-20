Batman’da peynir fiyatları cep yakıyor...Kilosu 15 liradan satılan peynirin fiyatı 25 liraya yükseldi

-Peynirlerin poşetlenmesinden genel detay

-Elma sokağındaki peynir çeşitleri

-Özkan Atay’ın konuşması

-Ferhat Bolsütçü’nün konuşması

-Abdulselam Türkan’ın konuşması

-Afis Akdoğan’ın konuşması

-Peynir alan müşteriler

-Genel ve detay



( BATMAN -ÖZEL-HD) BATMAN



- Batman’da peynire yıl içerisinde iki kez zam gelmesi esnaf ve vatandaşların tepkisine neden oldu. Kentte, kilogramı 15 TL olan peynirin fiyatı 25 TL’ye yükseldi. Batman’da peynir fiyatlarına yıl içerisinde zam gelerek, kilogramı 15 TL’den 25 TL’ye yükselmesi esnaf ve vatandaşların tepkisine neden oldu. Fiyatlarda ciddi artış olduğunu belirten Ferhat Bolsütçü, “Peynir fiyatlarında bu seneden geçen seneye oranla çok büyük bir yükseliş var. Geçen seneki alım gücüyle bu seneki alım gücüm arasında çok fark var. Bu konuda çok şikayetçiyiz. Süt ve süt ürünlerinin fiyatları ceplerimizi yakıyor” dedi.

“Süt az, tüketim çok” Satışlarının etkilediğini belirten esnaf Abdulselam Türkan, “Satışlarımız bu sene çok olumsuz etkilendi. Geçen 12 lira olan peynir bu sene 16 lira. 15-16 liralık peynir bu sene 25 lira alıcı zor oluyor. Oda sütün eksikliğinden kaynaklanıyor. Süt az, tüketim çok fazla olduğu için bu durum ortaya çıkıyor” diye konuştu.

“Pazara geliyoruz boş dönüyoruz” Pazardan boş döndüğünü anlatan Afis Akdoğan ise, “Peynir fiyatları sürekli yükseliyor. Her şeye zam geliyor. Zeytin, peynir aynı şekilde. Pazara geliyoruz boş dönüyoruz” ifadelerinde bulundu.

