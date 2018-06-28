Batı Karadeniz, İstanbul'a taşındı

-Belediye Başkanları röportaj

-Kurdele kesilmesi

-Fuarın gezilmesi

-Genel ve detay



( İSTANBUL )- Batı Karadeniz'in turizmi ve kültürü İstanbul'da İSTANBUL



- Bu yıl ilk kez İstanbul'da düzenlendiği belirtilen ve Türkiye'nin bölgesel fuarı olma özelliğini taşıyan Batı Karadeniz Turizm Tanıtım ve İşbirliği Fuarı (BAKAF), İstanbul Fuar Merkezi'nde ziyarete açıldı. İstanbul'da bu yıl ilk kez düzenlendiği belirtilen ve Türkiye'nin ilk bölgesel fuarı olma özelliğini taşıyan BAKAF, 30 Haziran tarihine kadar İstanbul Fuar Merkezi'nde ziyarete açıldı. İstamonu Fuarcılık tarafından düzenlenen BAKAF'a, Kastamonu, Düzce, Bartın, Bolu, Zonguldak, Çankırı, Karabük ve Sinop illeri katıldı.

İllerin kökleri, kültürel mirasları, coğrafi yapıları, üretim ilişkileri, üretim biçimleri ve çeşitliliği ile günlük yaşam folklorları konularında ziyaretçilere bilgi verme amacıyla düzenlenen fuar, Batı Karadeniz bölgesinin turizm potansiyeline katkı sağlamayı hedefliyor. Fuarın açılışına AK Parti İstanbul Milletvekili Hulusi Şentürk, Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mahmut Kocameşe, Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, İnebolu Belediye Başkanı Engin Uzuner, Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, İstamonu Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Karadeniz ve çok sayıda davetli katıldı.

''Kastamonu Türk Dünyası Kültür Başkenti'' Fuara katılan Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, ''Bu fuarda Batı Karadeniz'de bulunan il ve ilçeler kendilerini güzel ifade etmiş. Özellikle İstanbul'daki bütün hemşerilerimizin hatta turizme ilgi duyan bütün sektörlerin buraya gelip buradaki illerin özelliklerini tanımalarını, turizm bölgelerini birinci ağızdan öğrenmeleri, gezilecek ve görülecek yerleri belirlemeleri açısından büyük bir fırsattır diye düşünüyorum. Artık insanlar bilindik yerleri geze geze bıktılar. Birazda keşfedilmemiş yerleri öğrenmek, oralarda turizm yapmak bence daha aktif rol oynayacaktır diye düşünüyorum. Bu sene Kastamonu 'Türk Dünyası Kültür Başkenti'. Ciddi manada etkinlikler yaptık. Kastamonu'yu hem Türk Dünyası'nda hem de dünyada layıkıyla tanıtmaya devam ediyoruz'' dedi.

''Çiftçimizin beyaz altın olarak tanımladığı Sarımsak Festivali'ni yılardır yapıyoruz'' Fuarda Taşköprü'nün turizmini tanıtan Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, ''Kastamonu, Türk Dünyası Kültür Başkenti. Batı Karadeniz Bölgesi'nin her ili ayrı bir kültür değerine sahip. İlçemizde bu değerlerden en önemlilerine sahip. Pompeipolis Antik Kenti'ne sahibiz. Paflagonya'ya başkentlik yapmış bir şehir. Dolayısıyla Milattan Önce 64 yılına dayanan şehrin ve 2006 yılından beri kazı çalışmalarını yaptığımız bu antik kent bizim bölgemizde. Turizm açısından da yavaş yavaş gün ışına çıkmaya başladı.

Genellikle Roma Dönemi'nin mozaiklerinin, villaların, tiyatroların, Agora'nın ön plan çıktığı alan oldu. Taşköprü, ismini tarihi köprüden alıyor. Bizde bu bölgede en öne çıkan değerlerimizden olan ve çiftçimizin beyaz altın olarak tanımladığı Sarımsak Festivali'ni yılardır yapıyoruz. Bu sene 32'ncisini yapacağız. Bölgenin en önemli festivali diye ifade edebilir. Hazırlıklarımızı son aşamaya doğru yaklaştırdık. 16-19 Ağustos tarihleri arasında festivali dolu ve vatandaşlarımızın yoğun ilgisiyle tamamlayacağız diye ümit ediyorum'' şeklinde konuştu.

Fuarda tarihi bir konsept ile yer alan İnebolu'nun Belediye Başkanı Engin Uzuner şöyle konuştu: ''Kastamonu olarak bu fuardayız. Kastamonu'nun tüm ilçeleri tarihi ve kültürüyle bir evliyalar şehri ve kültür başkenti. İlçelerin hepsini özelliği vardır ama İnebolu bambaşka bir ilçedir. İlçemizi tanıtmak için BAKAF'a geldik. Misafirlerimize ilçemizi tanıtmak için buradayız. Fuarın tanıtım amacıyla kurulmasından dolayı ilçeler olarak BAKAF'a teşekkür ediyoruz. Tarihi ve kültürü zengin olan ilçemizin kent müzesiyle beraber tanıtmak için ziyaretçilerin ayağına kadar getirdik. Herkesi fuarımıza bekliyor ve ilçemizi görmelerini istiyoruz''. Fuar hakkında bilgi veren İstamonu Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Karadeniz, ''Aralarında Bartın, Bolu, Çankırı, Düzce, Karabük, Kastamonu, Sinop ve Zonguldak illerinin ilk kez bir araya geldiği ciddi bir organizasyon. Ülkemizin yeni turizm ve destinasyonlarına ihtiyacı var. Batı Karadeniz Bölgesi'nin şöyle bir özelliği var: Dünya başkenti İstanbul, Türkiye Başkenti Ankara aksının ortasında bulunan ve bölgenin kendi içerisinde hem Kastamonu hem Sinop hem de Zonguldak'a havayolunun olmasıdır. Ulaşım akslarının daha cazibeli hale gelmesi, duble ve oto yollarının oluşması, alt yapıların oluşmasıyla birlikte yeni vizyon, yeni stratejiyle Batı Karadeniz'in yeni arayışlar içinde bölge anlamında turizme yeni soluk ve heyecan katacağı bir adım olarak görüyoruz'' diye konuştu.



