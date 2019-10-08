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08 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Batı Balkan ülkelerinde işsizlikte tarihi düşüş - SARAYBOSNA

Batı Balkan ülkelerinde işsizlikte tarihi düşüş - SARAYBOSNA



: - Dinleyici ve sunum detayları - Dünya Bankası Bosna Hersek ve Karadağ Bölge Şefi Emanuel Salinas'ın açıklaması - Dünya Bankası Uzmanı Edith Kikoni'nin açıklaması - Açıklama detaylarıBatı Balkan ülkelerinde işsizlikte tarihi düşüş - Arnavutluk, Bosna Hersek , Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya ve Sırbistan'ı kapsayan Batı Balkanlar'a ilişkin raporunu açıklayan Dünya Bankası, söz konusu ülkelerdeki işsizlik oranlarında tarihi düşüş yaşandığını açıkladıSARAYBOSNA (AA) - Dünya Bankası raporunda, Batı Balkan ülkelerindeki işsizlik oranlarında tarihi düşüş yaşandığı belirtildi.Dünya Bankası, Arnavutluk, Bosna Hersek , Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya ve Sırbistan'ı kapsayan Batı Balkanlar'a ilişkin ekonomi raporunu açıkladı.
Raporda, söz konusu 6 ülkenin işsizlik oranlarında "tarihi" düşüş yaşandığı, yatırım ve ihracatın ise azaldığı belirtildi.Dünya Bankası Bosna Hersek ve Karadağ Bölge Şefi Emanuel Salinas, Bosna Hersek 'in başkenti Saraybosna'da düzenlediği basın toplantısında, "Büyüyen Belirsizlik" başlıklı raporda, Batı Balkan ülkelerinin 2019'da yüzde 3,2 seviyesinde büyüme göstereceğinin yer aldığını kaydetti.
Batı Balkanlar'daki ekonomik büyümenin "yeterli derecede hızlı" olmadığına işaret eden Salinas, "Kilit sorun da bu... Örneğin, Bosna Hersek mevcut büyüme oranıyla devam ederse 60 yıl sonra Avrupa'nın bugünkü durumuna ulaşabilir. Bu kabul edilebilir bir durum değil." ifadelerini kullandı.Dünya Bankası Uzmanı Edith Kikoni de ekonomik yavaşlamaya rağmen Batı Balkan ülkelerindeki işsizlik oranında "tarihsel" denebilecek bir düşüşün kaydedildiğini söyledi.

Kadın ve gençlerin daha çok istihdam edilmesi sonucu işsizlik oranlarının düştüğünü belirten Kikoni, "Geçen yıla oranla bu yıl 150 bin yeni iş yeri açıldı. 2020 ve 2021 yılları için bölgesel büyüme bekliyoruz." dedi.

Ekonomi Raporu Ekonomik Büyüme Basın Toplantısı İşsizlik Oranı Büyüme Oranı 

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