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03 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Başkentte kaçakçılık operasyonu - ANKARA

Başkentte kaçakçılık operasyonu - ANKARA

- Başkentte kaçakçılık operasyonu - Akaryakıt yerine kullanılabilecek 55 ton kalıp yağı ele geçirildi Ankara 'da kaçakçılık operasyonu - Başkentteki operasyonda akaryakıt yerine kullanılabilecek 55 ton kalıp yağı ele geçirildi,ANKARA (AA) - Akaryakıt kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında Ankara 'da gerçekleştirilen operasyonda, akaryakıt yerine kullanılabilecek 55 ton kalıp yağı ele geçirildi.Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ekiplerin yürüttüğü istihbarat çalışmalarında, Kahramankazan ilçesinde faaliyet gösteren bir atık yağ geri dönüşüm tesisinde kaçak akaryakıt üretildiği ve piyasaya sürüldüğü bilgisi alındı.Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadele Özel Ekibi ile Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi ekiplerince, tespit edilen adrese operasyon düzenlendi.
Operasyonda, bir tankerde akaryakıt yerine kullanılabilecek 18 bin 800 kilogram kalıp yağı bulundu. Tesisteki 3 tankta da 36 bin 200 kilogram kalıp yağı ele geçirildi.Firmaya ait kapasite raporunda belirtilen tank ve teçhizatların da uygunsuz olduğu görüldü.
Piyasa değeri 250 bin lira olan 55 ton kalıp yağına el konuldu, 2 kişi gözaltına alındı.Açıklamada ayrıca, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü bünyesinde 2014 yılından beri faaliyet gösteren Akaryakıt Kaçakçılığıyla Mücadele Özel Ekibi'nin kurulduğu günden bu yana toplamda 4,4 milyar liralık kaçak akaryakıt ve mali usulsüzlük tespit ettiği bilgisi verildi.

Kaçakçılık Operasyonu Usulsüzlük Kaçak Akaryakıt Geri Dönüşüm Kaçakçılık 

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