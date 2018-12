Başkent muhtarlarını dinliyor

-Vali Vasip Şahin'in karşılanması

-Başkan Tuna'nın konuşması

-Vali Vasip Şahin'in konuşması

-katılımcılardan detaylar



( ANKARA )- Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, Ankara Valisi Vasip Şahin ile birlikte muhtarlarla bir araya geldi- Ankara Valiliği’nin düzenlediği Muhtarlar Toplantısı’nda ilçe sorunları ve vatandaşların talepleri dile getirilirken, çözüm önerileri masaya yatırıldı- Ankara Valisi Vasip Şahin, muhtarlardan Başkent’teki mültecilerin takibi konusunda titiz davranmalarını istedi- Başkan Tuna:- “Köyden şehre göçü önleyecek imar çalışmalarına ağırlık verdik” ANKARA



- Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, Ankara Valisi Vasip Şahin’in ev sahipliğinde, Gölbaşı Vilayetler Evi’nde düzenlenen “Muhtarlar Toplantısı”na katıldı.

Ankara Vali Yardımcısı Bilal Bozdemir, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, Ankara İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ünsal Bulut ile birlikte 25 ilçeden 135 muhtarın katıldığı toplantıda, yerel yönetimlerde muhtarların rolünün önemine vurgu yapıldı. Muhtarlarla buluşma devam edecek Muhtarların şehir yönetiminde aktif rol alması gerektiğini belirten Ankara Valisi Vasip Şahin, şöyle konuştu: “Öncelikle fakir fukaraya el uzatalım. Şehit ve gazi yakınlarına karşı hassasiyetimiz her zaman devam edecek. Mahalleleri sizler bizlerden daha iyi takip ediyorsunuz. Bu anlamda ihtiyaçların bize iletilmesi konusunda hassasiyetlerinizi devam ettirin. Biliyorsunuz güvenlik Türkiye’nin önceliği haline geldi. Güneyimizdeki ülkelerin durumu mülteci ve güvenlik sorunu olarak bize yansıyor. Bu nedenle terör ve asayişi daha fazla takip etmek durumundayız. 100 bin yabacı var Ankara’mızda. Mültecilerin takibi konusunda birlikte çalışmamız son derece önemli.” Başkan Tuna’dan köylere su ve yol mesajı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna da su ve alt yapı konusunda en çok talebin köylerden geldiğine dikkat çekerek, şu bilgileri paylaştı: “Ulaşım ve su sorunu olan yer kalmasın diye çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Geçtiğimiz yıl içerisinde ulaşılamayan köyümüzün kalmaması için ciddi bir çalışma gerçekleştirdik. Tamamı çözüldü mü? Hayır. Tamamen bitmedi maalesef. Yıl içerisinde 2 bin 500 kilometrelik yol inşaatı gerçekleştirdik. Daha yapılması gereken yerler var. Özellikle su meselesi ile ilgili olan yerler var. Bazı yerlerde su depolarında sıkıntı var. Su rezervlerinde sıkıntılar var. Kuyulardan çıkmayan sular var. Bunların hepsini biliyoruz. Bütün köylerimizin su ihtiyacını özellikle de içme suyu ihtiyacını gidermek için yıl içinde bazı çalışmalar yaptık, bazı köylerimizde bu çalışmalar hala devam ediyor. Bazı teknik konular nedeniyle gecikmeler oldu ama susuz, içme suyu olmayan köyümüz kalmayacak. Ulaşılamayan köyümüz kalmayacak. Bütün köylerimize ulaşımın sıcak asfalt olması hatta otoban olmasını isteriz ama şuan imkânlar içerisinde köylerimize istediğimiz gibi yol yapma imkânımız olmadı. Köylerimize giderken çamura çukura girmeden ulaşılması için gayret sarf ettik. Dolayısı ile bunları bu yıl içinde tamamlamaya çalışacağız.” Alt yapı çalışmalarına öncelik verilecek Her ilçede sık sık muhtarlarla bir araya geldiğini ve taleplerini dikkate aldığını ifade eden Başkan Tuna, alt yapı ve kanalizasyon çalışmaları konusunda muhtarların sorularına da açıklık getirdi: “Ufak yerleşim hatlarında kanalizasyonların çalışmadığı daha değişik metotlarla bertaraf edilmesinin doğru olduğunu birazda mesleğimden dolayı hâkim olduğum konular olduğu için biliyorum. Her yerleşim alanında farklı bir proje ile değerlendirip bertaraf edilmesi gerekiyor.”